Из-за книги за €5 белоруска более часа провела на границе 3 8.12.2017, 19:41

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Фото: tass.ru

Неожиданная история приключилась с рекламисткой Юлией Ляшкевич.

На "блошином рынке" Нюрнберга рекламистка Юлия Ляшкевич приобретает за 5 евро книгу 1836 года. Но при пересечении белорусской границы возникают проблемы: более чем на час задерживаются четыре автобуса.

"У меня попросили показать вещи, там была эта книга. Книгу забрали и сказали ждать. Самое сложное, что никто ничего не объясняет, вокруг нервничают люди, нервничает водитель автобуса", — вспоминает Юлия Ляшкевич.

За автобусом, в котором ехала Ляшкевич, остановилось ещё несколько. Пассажиры ждали.

"Мне принесли бумагу и спросили, хочу ли я что-то задекларировать. Я попыталась узнать, нужно ли мне декларировать книгу. Мне ответили, что я должна решать сама. Я решила, что есть какой-то подвох в ​​этом и решила задекларировать", — добавляет Юлия.

Действительно, как объяснили “Еврорадио” в Таможенном комитете, декларированию подлежат все печатные издания, которым более ста лет.

"Книги, которым более 100 лет, приравниваются к культурной ценности. Они подлежат декларированию, а если книга вывозиться из Беларуси, то должно быть заключение Минкульта, что это культурная ценность. Если книга ввозится и нет заключения Минкульта страны, откуда она ввозится, то нужндо платить пошлину, но только тогда, когда её стоимость больше 1,5 тысячи евро", — поясняют в Таможенном комитете.