Выводы суда в Гааге пугают Россию 8.12.2017, 20:42

Международный уголовный суд – наибольшая угроза для России.

Заключение прокурора Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда упоминает о «данных, указывающих на наличие прямого противостояния» между вооруженными силами России и Украины с июля 2014 года, пишет radiosvoboda.org.

По мнению постоянного представителя президента Украины в Крыму Бориса Бабина, выводы Международного уголовного суда (МУС) – наибольшая угроза для России, поэтому она и вышла из-под юрисдикции этого учреждения в прошлом году.

«Именно ситуация с Международным уголовным судом пугает Россию больше всего. Мы видим это по ее абсолютно истерическим заявлениям по этому поводу. Россия отозвала свою подпись под Римским статутом МУС и категорически отказывается даже от взаимодействия с ним. Можно ожидать, что в этом процессе Россия не будет участвовать, в отличие от Европейского суда по правам человека и Международного суда ООН – где она является активной стороной процесса, пытается саботировать, растягивать этот процесс. Здесь позиция категорична ‒ неучастие», ‒ поясняет эксперт.

Борис Бабин

Старший научный сотрудник Института государства и права Николай Серый отмечает, что из-за неучастия Международный уголовный суд не может привлечь Россию к ответственности. Он говорит, что обращение Украины в МУС продемонстрировало несостоятельность Украины самостоятельно решать собственные проблемы.

«Вопрос в том, что нелепые украинские политики привели ситуацию к констатации факта несостоятельности украинских правоохранительных органов и украинской юридической системы установить факты преступлений, произошедших на территории Украины и продолжающих происходить», ‒ сетует Серый.

Николай Серый

Бабин на это возражает, что украинская власть не может расследовать преступления против своих граждан на оккупированных территориях.

«Как вы можете, например, эффективно расследовать пытки военнопленных или убийство крымских татар в Крыму, если вы не контролируете эту территорию? Вы не можете проводить там экспертизу, не можете проводить допросы. Поэтому здесь не о несостоятельности говорится, а о ситуации войны», ‒ напоминает он.

То, что установлено в одной международной инстанции, заинтересует и другую ‒ Бузаров

Эксперт по международным отношениям Андрей Бузаров считает выводы прокурора МУС логичным развитием ситуации. По его словам, признание факта российской агрессии против Украины ‒ это вопрос времени.

«Давно пора на международном уровне признать, что этот конфликт не внутренний, а имеет явные признаки международного конфликта. Рано или поздно в какой международной инстанции это должно произойти, ведь Украина и другие инстанции представили массу доказательств», ‒ убежден он.

Андрей Бузаров

Бузаров не берется прогнозировать последствия возможного признания событий на Донбассе международным военным конфликтом. Но, по его мнению, это облегчит работу представителям Украины в международных инстанциях.

По мнению Бориса Бабина, отчет прокурора МУС может создать предпосылки для такого признания в будущем.

«Международный суд занимает позицию, которая соответствует реальности, и можно ожидать, что рано или поздно он скажет, что это единый межгосударственный конфликт, как оно на самом деле и есть», ‒ говорит он. И задача украинской власти ‒ активно сотрудничать с международной инстанцией, считает эксперт. Ответственной за эту работу органа он называет Генеральную прокуратуру.

«Международный уголовный суд будет исследовать и анализировать только те производства, где Украина не сможет эффективно вести производство самостоятельно. В отношении оккупированных территорий, думаю, не составит труда доказать, что мы не можем самостоятельно расследовать производства», ‒ уверен он.

Относительно возможного влияния выводов прокурора МУС на другие международные органы, в частности Международный суд, Бузаров признает, что связаны напрямую. Но он ссылается на практику международного права, которое допускает опосредованную связь.

«Если что-то установлено в одной инстанции, безусловно, это заинтересует юристов и другой инстанции. То есть они могут использовать те же механизмы и, скорее всего, будут использовать те же механизмы, ту же юридическую логику», ‒ объясняет он.

Бузаров уверяет: хотя Россия и не ратифицировала Римский статут, а следовательно, вышла из-под юрисдикции Международного уголовного суда, все же необходимо принимать все возможные меры для давления на нее. Эксперт считает, что российская агрессия против Украины показала несовершенство международной системы защиты прав государства.

«Ситуация с аннексией Крыма показала, что любое государство может аннексировать другое. Международное сообщество бездействует, и кроме санкций, которые применяют к России, действенных мер не существует. Поэтому ситуация с Украиной дала международному сообществу возможность задуматься, что должны быть более эффективные меры для защиты прав государств на случай аннексии территории», ‒ рассуждает Андрей Бузаров.