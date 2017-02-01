Пресс-секретарь белорусского МИД по-хамски высказался о Линкявичюсе 14 1.02.2017, 18:07

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Дмитрий Мирончик

Фото: БелТА

Ранее глава МИД Литвы заявил, что после совместных учений летом 2017-го часть российских войск может остаться в Беларуси.

Пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик прокомментировал высказывание министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, который в интервью, отвечая на вопрос о возможном согласии Беларуси на размещение на ее территории российской военной базы, сказал: «Интеграция Беларуси в Россию протекает очень динамично, будем так говорить. Во всех областях. Сейчас грядут учения «Запад-2017», много техники будет завезено в Беларусь из России, и сейчас трудно предсказать, вернется ли она обратно. Тут не стоит быть наивным, думая, что есть какие-то препятствия для этой интеграции. Напротив, их все меньше и меньше. Мы, конечно, хотели бы поддержать белорусский суверенитет... то, что от него осталось».

В частности, пресс-секретарь МИД Беларуси заявил:

«Да, мы обратили внимание на то, что в последнее время глава МИД Литвы — государства, которое мы искренне считаем дружественным, и с которым в текущем году мы собираемся отмечать 25-летие со дня установления дипломатических отношений — слишком переполнен эмоциями относительно нашей страны. Ну, просто чешется у него, как в известном анекдоте…

А нынешнее его заявление об «остатках суверенитета» особенно коробит своим снисходительно-унизительным тоном. От этого тона веет какими-то отголосками имперской мощи. Но вот парадокс, последний раз Литва была империей в первой половине XV века во времена существования нашего общего Великого княжества. Вероятно, господин министр очень любит историческую литературу и черпает из нее вдохновение. Или здесь, как говорят, у кого что болит — господин Линкявичюс экстраполирует на Беларусь ситуацию в самой Литве, которая передала ЕС и НАТО значительную часть своего суверенитета.

Все не так драматично, как пытается представить господин министр. Для нас важно, чтобы суверенитет Беларуси поддерживал народ нашей страны. А если кто-то за границей действительно заботится о суверенитете Беларуси, то помогать нужно делом, а не заниматься оскорблениями или поучениями», - заявил Мирончик.

Ранее в эксклюзивном интервью Charter97.org министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что никаких компромиссов с властями Беларуси не будет. Демагогия и манипуляции вокруг БелАЭС — неприемлемы.