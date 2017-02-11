Продовольственные карточки Алексей Малашенко, «Эхо Москвы»

11.02.2017, 17:53

Говорят, в России в очередной раз будут вводиться продовольственные карточки (или как там они будут официально именоваться).

И правильно. Куда ж без них. Это ж наша традиция, идентичность, так сказать. Наша страна c ними не раз живала и еще будет жить.

Глава Минпромторга Денис Минтуров считает, что для введения карточек все уже готово, о чем он и доложил правящей партии «Единая Россия». О карточках начали думать еще в 2015-м году. Однако тогда, то ли денег не хватало, то ли совести. Скорее денег, потому что у чиновников проблем с совестью не существует.

Упомянутое выше министерство планировало запустить продовольственные карточки с 2016г., а т.н. социальные с 2018-го года. Для этого, по словам Минтурова, нужно 240 млрд. руб. (на три года). Откуда их взять? Оторвать от пенсий, или, не приведи Аллах, от Башара Асада. Еще, конечно, можно чуть подпечатать…

Тем временем зарплату ниже минимальной (7.5 тыс. руб.) получают 5 млн. человек, а доходы всех граждан России падают и падают: в 2014-м на 0,7 проц., в 2015-м — на 3, в 2016-м на 5,9. И падать они продолжат, несмотря на кремлевско-думскую уверенность, что самое страшное позади, а санкции российскую экономику только укрепляют.

Власти приходится выкручиваться. А это больно и обидно. Поэтому в качестве компенсации предлагаю:

за выдающийся вклад в развитие экономики, рост благосостояния российского народа, заодно за успехи в борьбе за мир во все мире первую почетную социальную карточку вручить президенту РФ. Раньше ведь за то же самое генсека Брежнева награждали Золотыми звездами героя социалистического труда и орденами Ленина. И пусть этот ритуал покажут в новостях по всем федеральным каналам (то-то будет радости у Киселева), чтобы население (общества давно нет) сие прочувствовав, правильно проголосовало на грядущих президентских выборах.

Депутатам же Госдумы и их женам вручить такие же именные продовольственно-социальные карточки с портретами президента, премьера и главного ее спикера, фамилию позабыл, но это не важно.

Ура, товарищи! Слава ЕРРФ!

Алексей Малашенко, «Эхо Москвы»