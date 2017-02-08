В России вводят карточки на еду 9 8.02.2017, 11:34

5,795

Фото: ТАСС

Электронные карты для обмена на продукты появятся уже в этом году.

В России уже в этом году появятся продуктовые карточки с баллами. Эксперты опасаются, что программа продовольственной помощи будет больше нацелена на поддержку производителей, а не бедных слоев населения, пишет gazeta.ru.

Еда может сгореть

Министерство промышленности и торговли совместно с Министерством финансов дорабатывает программу адресной продовольственной помощи. Запуск программы планируется уже в этом году, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы очень рассчитываем, что в этом году мы стартанем с этой программой», — сказал он.

В настоящее время программа продовольственной помощи уже прошла основные этапы согласования с ведомствами. Минэкономразвития поддержало программу, на очереди доработка с Минфином, добавил Мантуров.

Одна из задач программы, по его словам, — обеспечить адресную поддержку тем категориям граждан, которые не могу себе позволить приобрести определенный набор продуктов питания. Например, свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи.

«Чтобы стимулировать такую возможность, мы выходили с инициативой внедрения продовольственных субсидий через систему адресной поддержки. Такая система работает во многих странах мира», — сказал Мантуров.

Министр подчеркнул, что это не накопительная система и будет правильнее, если граждане будут полностью тратить выделяемые средства на продукцию отечественных производителей. «Если в течение месяца ты не потратил эти деньги, они сгорают», — сказал он.

Стратегия-2017

Говорить о Стратегии продовольственной помощи Минпромторг начал еще осенью 2015 года. Она предполагает поддержку определенных категорий граждан путем создания специальной карты.

На запуск программы продовольственных карточек для малоимущих граждан может потребоваться 240 млрд руб., рассказал замглавы министерства Виктор Евтухов.

По его словам, финансирование предполагается из федерального и региональных бюджетов, количество потенциальных участников программы — порядка 15–16 млн человек.

В Минсельхозе затраты на программу оценили в шесть раз ниже — в 40 млрд руб., рассказал осенью 2016 года глава министерства Александр Ткачев. Он сообщил также, что его ведомство прорабатывает создание механизма внебюджетного финансирования программы, так как в бюджете соответствующие средства пока отсутствуют.

Карточка для малоимущих граждан будет представлять собой «электронную карту покупателя», на которую будут зачислять средства. Их можно будет тратить на определенные виды товаров и продуктов, в частности на свежие скоропортящиеся отечественного производства.

В программу в настоящее время включены мясная, молочная, рыбная продукция, овощи и фрукты, яйца и зелень.

Исключены крупы и мясные консервы. Однако в Минпромторге не исключали расширение перечня, в него может войти замороженная рыбная и мясная продукция. На импортные товары и продукты льготы распространяться не будут.

Также отмечалось, что в программе продуктовых электронных карт смогут участвовать все торговые точки, которые подключены к центральной процессинговой системе программы, курировать программу будет один из крупнейших банков в стране.

Программа может «обеспечить бюджетную эффективность в размере минимум 2 руб. вклада в ВВП на каждый рубль, вложенный в программу», сообщал Евтухов. Помимо того что нуждающиеся получат помощь, программа поддержит спрос на российские продукты питания, торговлю и сельское хозяйство, планирует министерство.

Ранее Минпромторг рассчитывал, что программа электронных продовольственных карт покупателя может заработать во второй половине 2016 года.

Нет денег, нет программы

Данной программой должно заниматься не Министерство промышленности и торговли, а Министерство труда и социальной защиты, считает заведующий Центром анализа соцпрограмм и рисков Института НИУ ВШЭ Сергей Смирнов. По мнению экономиста, если эта программа действительно направлена на социальную поддержку населения, то заниматься ею должно профильное министерство.

«Я понимаю, почему Минпромторг хочет реализовывать эту программу — с другой стороны, это поддержка отечественного производителя. Но, по-моему, отечественный производитель сейчас особых проблем не испытывает: импорт сократился, переориентировался на другие страны, собственное производство реально выросло», — добавляет эксперт.

Если и запускать программу, то, по словам Смирнова, она должна коррелировать с другими программами поддержки малоимущего населения, которые реализуются в России. «Меня напрягает отсутствие взаимодействия между Минпромторгом и Минтрудом — это неразумно, помощь может попасть тем, кто в ней реально не нуждается, а нуждающиеся могут ее и не получить», — резюмирует экономист.

Задумка Минпромторга напоминает американскую Food Stamp Program (программа льготной покупки продуктов), когда дают ограниченные по потреблению талоны, по которым можно купить продукты, отметила директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.

То, что предлагает Минпромторг, «касается поддержки промышленности, а не поддержки населения», потому что программа будет вынуждать людей покупать определенные виды продуктов, считает она.

«Хорошо это или плохо, я не знаю. Нужно ли еще больше стимулировать покупать отечественное, когда доходы продолжают сокращаться, для меня большой вопрос. Особенного выбора у бедных людей нет, соус песто и прочие деликатесы они и так не покупают. В какой мере это поддержит российскую промышленность, для меня загадка», — говорит Зубаревич.

Оба эксперта обратили внимание на то, что информации о выделении бюджетных денег на программу продовольственного обеспечения пока не появлялось. В Минфине не ответили «Газете.Ru» на соответствующий вопрос и другие запросы о возможной конфигурации программы.

Если соответствующие расходы были бы включены в текущую версию бюджета, Минпромторг в конце года об этом сообщил бы, полагает Смирнов из ВШЭ. Зубаревич также задалась вопросом об источниках финансирования. «Если это дополнительные деньги для российских потребителей, то вопрос — откуда возьмутся деньги? Это что, дополнительные средства федерального бюджета, которых нет? Пока нет ответа на этот вопрос — нечего и обсуждать», — резюмировала она.

В Минпромторге дополнительные вопросы о программе и ее финансировании также оставили без ответа.