Сергей Жадан вернулся в Киев, но в мае снова собирается в Минск 1 12.02.2017, 10:42

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Фото: RFL

Творческие визиты украинского писателя станут своеобразным тестом для белорусских властей.

Украинскому писателю Сергею Жадану аннулировали запрет на въезд в Беларусь. Но он уехал вечером 11 февраля из Минска в Киев, как и планировал еще до своего задержания. В интервью «Радыё Свабода» перед отъездом Жадан сказал, что теперь он будет вынужден приезжать в Беларусь.

— Я сейчас просто вынужден приезжать сюда, — сказал Жадан. — Мы сейчас будем готовить концерт с музыкантами [группы] «Собаки в космосе». В мае к вам вернемся.

На самом деле я страшно рад тому, что это несправедливое, по моему мнению, решение — чрезвычайно неконструктивное — было отменено. Теперь у меня есть возможность приезжать в Беларусь.

У нас очень хорошие отношения со многими белорусскими писателями, у белорусских писателей много знакомых в Украине. Мы друг друга переводим. Там, где не могут договориться политики, должны быть писатели, поэты, музыканты. У нас гораздо больше шансов договориться.

Я говорил с представителями нашего посольства. Да, к сожалению, то, что случилось со мной — это не единичный факт. В последнее время можно назвать еще несколько примеров, когда гражданам Украины ставили вот этот штамп о запрете на въезд. Мне кажется, это не очень здоровая тенденция. Очень надеюсь, что собственно та ситуация, которая сегодня разрешилась благоприятно, она станет неким поворотным моментом.

Возможно, она станет хорошим сигналом для политиков обеих стран о том, что не стоит возводить между нашими странами стену. Не стоит играть на руку третьей силе. Не надо подыгрывать чьим-то имперским амбициям, а надо относиться друг к другу с уважением, как к потенциальному партнеру, равноправного партнеру, как к соседу.