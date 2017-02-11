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После скандала власти разрешили Сергею Жадану остаться в Минске

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  • 11.02.2017, 20:39
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Сергей Жадан
Фото: Deutsche Welle

МИД Беларуси отменил запрет на въезд в страну украинскому писателю.

Белорусский МИД аннулировал запрет на въезд в Беларусь украинского писателя Сергея Жадана. Ранее в РУВД Ленинского района Минска ему поставили штамп в паспорте, означающий, что он должен покинуть территорию страны в течение 72 часов.

Сергей Жадан рассказал tut.by, что позже с ним встретился представитель МИД Беларуси и забрал его паспорт.

Мне пообещали, что документ скоро вернут - с отменой запрета на въезд, — прокомментировал Жадан.

«Я считаю, что решение отменили, благодаря давлению белорусского общества, принципиальной позиции руководства Украины и международному резонансу. Этот случай свидетельствует, что каким бы сильным не был авторитарный режим, общество сильнее», - заявил в комментарии naviny.by Сергей Жадан.

Напомним, что украинский писатель Сергей Жадан был задержан в Минске ночью 11 февраля. Ночь он провел в Ленинском РОВД, после чего ему поставили штамп, запрещающий въезд в Беларусь на неопределенное время.

Около двух ночи ко мне в гостиничный номер нагрянул милицейский патруль — серьезный и сосредоточенный. Ничего не объясняя, доставили в отделение, начали пробивать по базе, ничего не нашли. Позвонили в КГБ. Там им посоветовали ехать в другое отделение. В Ленинском РОВД снова пробивали по базе, наконец объяснили: оказывается, мне еще в 2015-м запрещен въезд на территорию России с формулировкой «за причастность к террористической деятельности». А поскольку Беларусь находится с РФ в одной визовой зоне (не повезло), то запрет автоматически переходит и к Беларуси с Казахстаном, — рассказал он на своей странице в «Фейсбуке».

Сергей Жадан должен был покинуть территорию Беларуси в течение 72 часов.

В Украине оперативно отреагировали на ситуацию. Посольство Украины в Беларуси направило МИД Беларуси ноту с целью получения объяснений по поводу задержания украинского писателя. Позже в МИД Украины вызвали нашего посла Игоря Сокола, а главы внешнеполитических ведомств двух стран провели телефонные переговоры.


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