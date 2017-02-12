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Очереди из грузовиков отмечаются на границе с Литвой, Латвией и Польшей

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  • 12.02.2017, 20:15

Почти 500 грузовых машин ждут выезда в направлении Литвы, Латвии и Польши из Беларуси.

Информация об этом размещена на официальном сайте Госпогранкомитета Беларуси.

По состоянию на 16.00 12 февраля, всего 489 грузовых автомобилей стоят на границе Беларуси.

Больше всего грузовиков ждут выезда в Литву. Так, в пункте пропуска «Котловка» очередь составляет 90 машин, а в «Каменном Логе» - 160. Очередь из 59 машин сформировалась в пункте «Бенякони», в «Привалке» - 20.

В направлении Латвии хотят выехать 100 машин: 60 в пункте «Григоровщина», 40 - «Урбаны». Число следующих грузовых автомобилей в Польшу составляет 60 (по 30 в пункте пропуска «Брузги» и «Козловичи»).


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