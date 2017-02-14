Доходы властей от внешней торговли упали на 10,5% 1 14.02.2017, 11:02

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За 2016 год объем внешней торговли товарами Беларуси снизился на 10,5%.

В 2016 году внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 50 млрд 985,2 млн долларов США, что на 10,5% меньше, чем в 2015 году, сообщает БелаПАН.

Экспорт составил 23 млрд 415,5 млн долларов (на 12,2% меньше), импорт — 27 млрд 569,7 млн (на 9% меньше).

По итогам 2016 года по сравнению с предыдущим экспорт товаров в натуральном выражении сократился на 0,2%, импорт — на 2,7% при снижении средних цен экспорта на 12%, импорта — на 6,5%.

Ранее заместитель директора Центра системного анализа и стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси Георгий Гриц связал дисбаланс внешней торговли товарами в 2016 году со снижением поставок российской нефти и уменьшением экспорта нефтепродуктов. "Потери от этого превысили ожидаемую выгоду от наших предложений по уменьшению цены на газ. Это был проигрышный вариант, и сейчас мы пожинаем плоды", — отметил эксперт. По его словам, на ситуацию повлиял также конфликт, связанный с поставками мясной и молочной продукции в Россию. "Заместить этот рынок другими сегодня просто невозможно", — подчеркнул Гриц.