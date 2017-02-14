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Картины из коллекции Матея Николая Радзивилла будут экспонироваться в Минске

  • 14.02.2017, 20:16
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Выставка «Радзівілы: лёсы краіны і роду» начнет работать в Национальном художественном музее с 15 февраля.

Картины из коллекции Матея Николая Радзивилла будут экспонироваться в Минске, сообщили БелТА в Национальном художественном музее Беларуси.

Выставка «Радзівілы: лёсы краіны і роду», включающая живописные и графические портреты, миниатюры, медали, художественные ткани из коллекции Матея Николая Радзивилла, начнет работать в музее с 15 февраля.

В проекте представлена галерея образов известных деятелей: Барбара Радзивилл - королева Польши, ее отец - Юрий Радзивилл имел почетное прозвище Геркулес Литовский, Николай Криштоф Радзивилл Сиротка - основатель Несвижской резиденции, его брат Юрий - кардинал, краковский епископ, Михал Казимир Радзивилл Рыбонька - основатель мануфактуры слуцких поясов, Кароль Станислав Радзивилл Пане Коханку - яркий пример свободы и независимости шляхты ВКЛ и другие. Безусловной ценностью коллекции является то, что некоторые портретные образы, возможно, сохранились в единственном экземпляре.

Можно увидеть и портреты кисти известных европейских мастеров: итальянца Марчелло Баччарелли, работавшего при дворе Станислава Августа Понятовского, австрийца Франтишка Ксаверия Лампи, гравюры фламандского мастера Доминика Кусто, творившего при дворе Рудольфа II в Праге по рисункам Дж.Фонтана.

В экспозицию выставки органично вписались живописные портреты князей Радзивиллов из собрания Национального художественного музея Беларуси, которые до 1939 года находились в Несвижском замке.

Выставка «Радзівілы: лёсы краіны і роду» знаменует важность обращения к исторической памяти белорусского народа. Трудно назвать другой род, сыгравший столь значительную роль в истории страны, невозможно переоценить активную деятельность его потомков, продолжающих традиции благотворительности и миротворчества. Напомнив общее историческое прошлое, выставка послужит укреплению культурных связей Беларуси с украинцами, литовцами, поляками.


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