Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет 6 15.02.2017, 7:38

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Андрей Санников

В белорусском обществе уже видны изменения.

Об этом лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывший кандидат в президенты Андрей Санников заявил в интервью крупнейшему польскому порталу Onet.pl. Интервью было записано 7 февраля (перевод - Charter97.org).

«Белорусская рулетка» - это книга белорусского оппозиционера Андрея Санникова, который был самым главным противником Александра Лукашенко на президентских выборах в Беларуси в 2010 году. В своей книге он рассказывает правду о белорусских выборах, обнажая миру спектакль под названием «показная демократия».

19 декабря 2010 года в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным результатам, победителем, как и на всех предыдущих выборах, стал Александр Лукашенко, с результатом около 80 процентов. Он обеспечил себе четвертый срок в кресле президента Беларуси. После объявления официальных результатов на площади Независимости в Минске собралась многотысячная демонстрация против диктатуры Лукашенко. Вместо диалога власти применили в отношении протестующих силу. После декабрьских событий, cотни людей были подвергнуты пыткам, предстали перед судом и были приговорены к тюремному заключению. Ранее некоторые представители оппозиции исчезли при загадочных обстоятельствах.

«Рана, нанесенная моей стране 19 декабря 2010 года, в день президентских выборов, не заживает до сих пор. Но живо и ощущение скрытой в людях до поры до времени силы, стремления к свободе.

Последняя диктатура Европы непременно рухнет, и Европа станет свободной. Единая и свободная Европа невозможна без свободной Беларуси, без нас она неполная», - пишет Андрей Санников.

- Книга начинается с посвящения: «Моим маме, сестре, жене. C любовью и восхищением». В пантеоне самых важных женщин в вашей жизни вы не упомянули еще одну, ту, о который большая часть книги — Беларусь.

- Конечно, она посвящена Беларуси, в первую очередь, свободной и независимой. Всем тем, кто хочет быть свободным. Я не хотел бы жить ни в какой другой стране, кроме Беларуси. Как дипломат, представитель государства, я занимался налаживанием контактов с другими странами. Когда я ушел в отставку, то получил много предложений работать за рубежом, но Беларусь для меня всегда являлась самым драгоценным, что у меня было. Я должен признаться, что для меня это не только место рождения, но и целая вселенная, в которой прошла вся моя жизнь. Я понимаю и чувствую ее так, как ни одну другую страну.

- Как раз об этом феномене я хочу поговорить. Вы пишете в книге: «Трудно представить себе более абсурдную ситуацию - глава КГБ признался в фальсификации выборов кандидату в президенты, обвиняемому в организации акций протеста против фальсификации выборов». Как это объяснить?

- Мы живем в чудовищной нелепости, в которой ложь чиновников становится нормой, потому что они полностью убеждены в своей безнаказанности. То, что происходит в Беларуси, имеет свои корни в том периоде, когда Советский Союз пришел в упадок. Беларусь ведь была его частью. Тогда начали происходить какие-то паранормальные вещи. Массово начали появляться такие личности, как Кашпировский, которые с экрана телевизора пытались гипнотизировать людей.

И люди стали верить, что шарлатан лучше, чем профессиональный врач. Я думаю, что Лукашенко просто продолжение этих паранормальных явлений. Он предлагает простые решения, которые ни на чем не основаны. Феномен в том, что Лукашенко до сих пор у власти в нашей стране. Но и белорусский «коммунизм» вскоре падет, я полностью в этом уверен.

Международное сообщество не понимает значения Беларуси

«Площадь 19 декабря 2010 года в Минске была восстанием. Восстанием мирным, абсолютно не предполагавшим силовых методов с нашей стороны, а потому морально чистым и жертвенным, поскольку противник без колебаний применил силу против мирных граждан. Наблюдавшая за этими событиями Европа предпочитала не вмешиваться, там все еще надеялись перевоспитать диктатора. Мы были один на один с тупой силой животного страха тирана Лукашенко перед его очевидным проигрышем на им же организованных выборах».*

- Вы сожалеете о том, что Европа не приложила достаточно усилий, чтобы режим Лукашенко рухнул?

- Нет, это не сожаление. В конце концов, мы не всегда способны изменить ход истории. Я был весьма раздосадован тем, что международное сообщество не уделяет Беларуси должного внимания. Меня беспокоит то, что мир не замечает наших проблем. У меня нет никаких претензий. Все время я стараюсь говорить о том, что произошло в Беларуси за последние 25 лет. Мой долг - объяснить, насколько сегодня Беларусь важна для Европы. Если посмотреть на карту, мы увидим, что Беларусь является одной из ключевых точек европейской безопасности, но эту безопасность диктаторский режим не обеспечит. В общем, в настоящее время у Европы нет стратегии ни в отношении Беларуси, ни в отношении России или Украины. Существуют только модели краткосрочных отношений, но это не стратегия.

- В книге вы подчеркиваете важность жертвенности белорусов в борьбе за свободу Украины. «Сотни белорусов сражаются за свободу Украины, как за свою собственную. Мы ожидали, что новые демократические власти Украины будут поддерживать демократические силы в Беларуси». Но этого не произошло. Почему?

- После первого Майдана президентом Украины стал Виктор Ющенко, который тут же забыл о белорусских демократах и подружился с Лукашенко. Нас это очень беспокоило. Я говорил об этом в интервью перед выборами в 2010 году, перед втором Майданом в Украине. В результате второго Майдана новым президентом Украины был избран Петр Порошенко, но и он начал поддерживать Лукашенко, повторяя, что Европа не должна изолировать Беларусь. Это было какое-то чудовищное дежавю.

- Европа отвернулась от Беларуси?

- Лично я верю в ценности, даже больше, чем в геополитические интересы, хотя, вероятнее всего, именно они сегодня являются определяющим фактором. К сожалению, сегодня истинные ценности подменяются тем, что удобно использовать как инструмент в политических играх. Достаточно взглянуть на то, какие «ценности» представлены в белорусских государственных СМИ, на большинстве каналов российского телевидения и каналах лукашенковской пропаганды.

Кроме того, отсутствие какой-либо стратегии в Европе становится все более заметным. К сожалению, на протяжении уже многих лет применяется одна и та же тактика: европейские лидеры не имеют ни малейшего представления о том, как иметь дело со странами бывшего Советского Союза.

- Может быть, такое поведение, в отношении стран, входивших в состав Советского Союза, в первую очередь зависит от отношений с Владимиром Путиным? Эта связь также работает в обратную сторону: режим Лукашенко будет существовать до тех пор, пока на вашу страну будет влиять Путин.

- Я бы с этим не согласился. Давайте посмотрим немного по-другому: пусть точка отсчета будет Украина, а не Москва. Если Украина сохранит независимость и демократию, Беларусь не станет вотчиной Путина. Украина в этой ситуации имеет очень важное значение.

Отношения между Европой и Россией в первую очередь характеризуются непредсказуемостью. Россия - не лучший политический партнер. В то время как Украина - действительно будущее и надежда Европы. Поэтому важно сегодня помочь Украине, так как независимая Украина станет гарантом свободы всей Центральной и Восточной Европы.

Европа как гарант свободы

«Путин быстро прошел путь Лукашенко и, убедившись в эффективности зловещей модели и ее функциональности, а также в отсутствии реакции со стороны Запада, приступил к выполнению своих заветных кровавых планов: развязал войну в Украине, целя при этом в Европу..»*

- Таким образом, встает вопрос о том, возможна ли полная независимость стран Восточной Европы от России? Пример Украины наглядно показывает, что, несмотря на войну, президент Порошенко с Путиным ведет бизнес.

- Это самая большая проблема в Украине: у них есть шанс изменить ситуацию, но они не могут избавиться от старой системы, которая является самым большим препятствием для изменений. Для Беларуси лучшим способом было бы заменить больную систему и установить четкие, понятные правила. Эти правила находятся на Западе, а не на Востоке.

Гражданам Беларуси предстоит осознать, также как это в свое время осознали поляки, что они в своей стране самые главные, потому что именно они платят налоги. Это общество выбирает правительство и содержит его, поэтому имеет право требовать и контролировать его работу. Это вид общественного договора. Так работают все демократические системы. К сожалению, в России или в Беларуси осознание всего этого еще на очень низком уровне.

- Лидеры других европейских держав разделяют ваше мнение, что диктатура в Беларуси является проблемой для всех европейцев, а не исключительно вашей?

- Вы затронули очень важный вопрос. К сожалению, у меня сложилось впечатление, что Европе сегодня больше всего не хватает настоящего лидера. Там нет ни одного человека, который бы полностью понимал ситуацию, в которой находится Беларусь и предлагал выход из сложившейся ситуации. Это особенно важно с точки зрения самой Европы, а не отдельных стран. Нет сильных лидеров, которые бы могли принять определенную стратегию. Достаточно взглянуть на войну в Украине: как долго европейские лидеры решают, что же им делать в этой ситуации, какие санкции вводить, какие ограничения наложить на Россию. У меня сложилось впечатление, что Европа сегодня ориентирована на защиту интересов, отказываясь от ценностей, которые всегда составляли ее основу. Некоторые из европейских лидеров не могут понять, что ценности должны быть важнее, чем бизнес. Когда жертвуешь чем-то, например, принимая решение о санкциях в отношении России, страдает, конечно же, бизнес. Но введя такие санкции, ты избежишь расходов на войну. А война стоит намного дороже.

- Европа борется сегодня также с кризисом самих ценностей. Тех, которые когда-то являлись ее фундаментом.

- Сегодня много разговоров о миграционном кризисе, Брексите и других проблемах, которые свидетельствуют о «неэффективности» Европы. К сожалению, большинство людей забывают, что ЕС был одним из самых больших успехов и достижений в мире. Хотя сегодня некоторыми он воспринимается слишком забюрократизированным, но для белорусов он остается примером истинной свободы. И до сих пор воспринимается именно так. Возможность путешествия без виз и паспортов до сих пор является для нас чем-то невероятным.

- «Белорусский бизнес и экономика связаны с Западом сильнее, чем российские, и связи эти только лишь расширяются. Считаю, что невозможно вести совместный бизнес с Беларусью, пока Лукашенко находится у власти. У ЕС есть все механизмы давления, чтобы в конечном итоге добиться освобождения политических заключенных», - сказали вы несколько лет назад в интервью BBC.

- Это верно. Сегодня Европа имеет гораздо больше возможностей реально влиять на ситуацию в Беларуси, потому что Лукашенко нужны деньги. Путин больше не хочет спонсировать некомпетентных управленцев. В этой ситуации диктатору можно поставить условие: мы дадим вам кредит, но вы должны прекратить политические репрессии. Эти условия, безусловно, помогли бы обуздать репрессивный аппарат режима Лукашенко. Я не говорю, что жесткость - это и есть стратегия в отношениях с Беларусью, но, безусловно, такая позиция может служить в качестве предпосылок для проведения каких-либо переговоров.

«У нашего общества огромный потенциал»

«Главной своей задачей считаю улучшение жизни людей не в отдаленном будущем, а в кратчайшие сроки. Мы должны достичь среднеевропейского уровня и условий жизни через 7-8 лет.

В новой Беларуси будут уважать трудовое право граждан. У нас больше не будет контрактной системы.

Конечно, нужно возродить профсоюзы, которые при нынешней власти превратились в один из инструментов надзора. В новой Беларуси профсоюзы будут выполнять свою нормальную задачу — защищать трудовые права граждан.

Мы уберем лукашенковскую идеологию из всех школьных и университетских программ».

- Взгляды, представленные вами во время президентской кампании в 2010 году, которые привлекли внимание большинства белорусского общества все еще актуальны?

- Беларусь, безусловно, готова к свободе даже больше, чем Украина. Очень долго мы жили в условиях режима диктатуры, но оставались образованным обществом, сохраняли потенциал развития. Сегодня для людей, которые так долго были ограничены, стесненны, наиболее важным является свобода и возможность развития. Вы должны помнить, что в течение многих лет, пока Лукашенко управлял страной, люди перестали верить и в свои возможности, и в возможности государства. Вот почему так много людей эмигрируют или пытаются выжить, не обязательно действуя в соответствии с законом. Во время президентской кампании я встречался со многими людьми, и я уверен, что если мы сможем устранить эти ограничения, если люди действительно почувствуют, что они могут сделать что-то важное, и для себя, и для государства, что-то приносящее реальный результат, они будут это делать.

- Общество, которое в течение двадцати лет живет под сапогом диктатора, может ли найти в себе силы для изменений?

- Не все это знают, но белорусы, например, блестящие специалисты, на первых ролях в мире в сфере IT-технологий. За последнее время белорусы запустили большое количество стартапов, много захватывающих и инновационных проектов. Я считаю, что в нашем обществе заложен огромный потенциал, для реализации которого нужны нормальные условия, в первую очередь нормальные законы. Во время избирательной кампании мы все это подробно обсуждали, какие именно реформы нам нужны, как их воплотить в жизнь, сколько нам нужно денег, чтобы реализовать их на практике. Я хотел бы также отметить, что в белорусском обществе уже видны изменения. Люди хотят что-то сделать, что-то изменить, чтобы помочь стране.

«В белорусской тюрьме возможно все»

«С первых часов нашего пребывания в СИЗО КГБ против нас применяли не просто пытки, а комплексную программу пыток».*

- «Белорусская рулетка» - это прежде всего описание того, что случилось с вами после выборов. Суды, несправедливые обвинения, арест и пребывание в колонии строгого режима. Сказать, что в белорусских тюрьмах прав человека не существует, это на самом деле, ничего не сказать. Приходили ли вам в голову мысли, что вы не выйдете живым из тюрьмы?

- Да, я думал об этом много раз. Такое решение могло быть принято в любое время. Достаточно сказать, что Лукашенко приказал применять самые жестокие, бесчеловечные методы по отношению к политическим заключенным. Следует также знать, что, когда вы находитесь в белорусской тюрьме, все - возможно, например, легко можно стать жертвой «несчастного случая».

- Вы пишете, что вам очень повезло, ведь некоторые оппозиционные политики в Беларуси пропали при невыясненных обстоятельствах. Не думаете ли вы, что вы, как главный оппонент, и в то же время известная фигура, были нужны Лукашенко? Нужны как живой пример «человеческого лица режима»?

- Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Я думаю, что для Лукашенко я был тогда проблемой, потому что действительно мог выиграть выборы. Позже Лукашенко удалось подавить массовые акции протеста. Это был момент, когда режим Лукашенко мог сделать со мной все, что угодно, и это не привело бы ни к протесту, ни к каким-либо волнениям. Время, которое я провел в тюрьме было худшим временем. Лукашенко стремился полностью уничтожить оппозицию. Некоторые из лидеров , конечно же оставались, на свободе, но они не смогли принять нужного решения. В тюрьмах строгого режима находились также мои ближайшие соратники. Например, Дмитрий Бондаренко.

- С написанием прошения о помиловании, вы тянули до последнего момента. Изменило ваше решение попытка отравления. Не думали ли вы, что дальше, могло бы быть уже слишком поздно?

- Я не думал. Я знал, что я мог бы принять два решения: либо совершить самоубийство либо держаться своих убеждений. Самоубийство значило закончить борьбу за независимую Беларусь. Именно то, что было нужно Лукашенко. Я не мог это сделать.

Мне никогда не приходила в голову мысль, что как общество мы проиграли. Я всегда думал о том, что нужно сделать, чтобы продолжить борьбу, в том числе и для того, чтобы защитить свою семью, своих близких. Возможно, Лукашенко и удалось расколоть оппозицию, но ему не удалось уничтожить в людях стремление защищать самую главную ценность - свободу.

- Не боитесь ли вы, что, несмотря на вашу сильную книгу, Запад не поверит, в то, что это все происходит сегодня в Беларуси?

- Первый раз меня кто-то об этом спросил. Все, с кем я разговаривал, верят и знают, что такие вещи все еще происходят. Эти методы можно сравнить с теми, которые использовались в советских лагерях. Конечно, обратной стороной медали является тот факт, что некоторые политики не хотят слышать об этих вещах. Хорошо знают, что это происходит, но это для них это неудобная правда. Прагматизм и логика часто исключают вопросы, связанные с человеческими страданиями, тем более, что мы живем уже в двадцать первом веке.

- Для меня лично, эта книга представляет собой крик отчаяния и зов о помощи.

- Конечно. Именно это я и пытаюсь донести говоря, что в Беларуси до сих пор такие вещи происходят. И мы хотели бы, чтобы была соответствующая реакция.

Что такое свобода?

«Я вышел из колонии 14 апреля 2012 года. На дворе по-прежнему был Лукашенко. Беларусь все еще ждала лучших времен.

Я приехал домой, пропахший тюрьмой, еще не вернувшийся, но уже не в неволе. Обрадовался, что приехал ночью: очень не хотел, чтобы пятилетний Данька меня увидел таким, с этим запахом. Быстрый переход из барака на 30 человек в собственную квартиру вызывал странные ощущения возврата в прошлое, которое уже перестало быть твоим».*

- После выхода из тюрьмы, вы решаете покинуть страну. Вы получаете политическое убежище в Великобритании.

- Это не так быстро произошло. Сразу же после освобождения из тюрьмы мы продолжали выражать свое несогласие с режимом Лукашенко. На пресс-конференции, созванной после нашего освобождения, мы описали условия, в которых нас содержали, и как с нами обращались. Это очевидно пришлось не по нраву диктатору, который публично угрожал, что снова нас упрячет за решетку.

Долгое время я думал о том, как вести себя в этой ситуации. Конечно, я не хотел уходить от дел, не хотел отказываться от борьбы за независимость и права человека в Беларуси. Я знаю, что во время избирательной кампании мы привлекли к участию в ней огромное количество людей. Само собой я задавался вопросом, что еще я могу сделать, чтобы помочь.

До того, как я попал в заключение, я активно встречался с людьми, проходили какие-то мероприятия, но в 2012 году все это уже было невозможно. Я опасался, прежде всего, что у людей, которые поддерживали меня могут возникнуть проблемы.

Многие люди советовали мне уехать за границу, говорили, что это может быть лучшим решением. Вначале я поехал в Вильнюс, затем в Великобританию. Был также в Польше и Украине. За это время я много встречался со своими друзьями, различными политическими деятелями, мы говорили о ситуации в Беларуси.

- Получив политическое убежище, вы закрыли для себя возможность возвращения на Родину?

- Я хочу вернуться и я вернусь, но в моем случае возвращение в Беларусь сегодня означает возвращение в тюрьму. Я до сих пор являюсь гражданином своей страны, не отказался от гражданства, до сих пор чувствую себя ее частью. Я хочу продолжать работать на благо нашей независимости, что в Беларуси я не мог бы делать. Например, я бы не смог напечатать этой книги в Беларуси. Она конечно попала туда, но только нелегальным путем. Интересно, что эта книга была выпущена также и в России, и ее тираж разошелся моментально.

В Беларуси нет понятия «выборы»

«Может оказаться, что Площадь 2010 года в Минске стала последней романтической акцией протеста против укоренившегося на всей территории бывшего СССР авторитаризма и диктатуры. На украинском Майдане 2013-2014 годов уже были убитые, и защитники свободы вынуждены были перейти черту ненасилия».*

- В октябре 2015 года прошли очередные президентские выборы. Получив 85% голосов вновь побеждает Александр Лукашенко.

- Во-первых, давайте не будем использовать слово «выборы» или «результаты выборов», потому что их в Беларуси не существует. Если вы посмотрите на то, что произошло сразу после «выборов», это на самом деле то же самое, о чем я писал в своей книге. Лукашенко снова получил то, что он хотел. Для всех было ясно, что октябрь 2015 года вновь подтвердил, что мы имеем дело с обычным фарсом, а не с демократическими выборами. Даже независимые наблюдатели не могли этого не отметить.

Кроме того, эти «выборы» были по своему уникальны, так как до них не была допущена оппозиция. Кроме Лукашенко были альтернативные кандидаты, но это были лишь подставные фигуры. Не обращайте внимание на результаты, представленные белорусской центральной избирательной комиссией. Я знаю, что на президентских выборах в 2015 году явка не достигла даже 40 процентов. Люди просто не хотели еще раз участвовать в этом бесполезном спектакле. Они проигнорировали эти «выборы».

- Каковы сегодняшние требования оппозиции? Можно ли вообще говорить об оппозиции, ведь большинство основных оппонентов Лукашенко находится за границей, либо их нет в живых?

- Оппозиция в Беларуси по-прежнему существует и активно работает. Более того, я могу с уверенностью сказать, что большинство людей, которых я знаю лично, сейчас находятся в оппозиции к диктатуре Лукашенко. Вопрос заключается в том, что они могут сделать в сложившейся ситуации? Конечно, мы находимся в тяжелом положении, все еще продолжается война в Украине, что также усложняет ситуацию внутри Беларуси. Все больше людей думает: «Путин напал на Украину, может пойти и дальше».

С другой стороны, Лукашенко не имеет никакой поддержки, потому что ничего не может предложить обществу. Люди получают крайне низкую заработную плату за их тяжелый труд, цены в магазинах растут, нужно платить огромные налоги.

- А какие есть идеи?

- У нас достаточно идей для реформ, которые могли бы привести к политической трансформации, как в Восточной Европе. Мы многое можем взять из опыта других европейских стран, в частности Польши. Ваш «круглый стол» является примером пути к свободе. Польша смогла освободится и стать независимой от Москвы. Мы прекрасно знаем, что произошло в Чехословакии, Венгрии и Восточной Германии. Мы хотим использовать ваш опыт и применять его на нашей собственной земле.

Оппозиция по-прежнему организует протесты, которые почти никак не освещаются за рубежом. Есть люди, которые хотят бороться за восстановление своей идентичности, за белорусскую культуру, белорусский язык, историю. Это очень важно с точки зрения будущего демократического государства. Это показывает, что наше общество открыто выступает против нынешнего правительства. Очень важной задачей в настоящее время является создание процесса, который может стать началом реальных исторических изменений. Конечно, наша сегодняшняя ситуация немного сложнее, и путь к свободе будет тяжелее, чем ваш, потому что страны бывшего «Варшавского договора» воспользовались периодом «перестройки», которая открывала много возможностей. Сегодня мы переживаем как раз обратное: Путин - противник любой независимости, и готов даже устранять своих политических противников. Тем не менее, я считаю, что путь к свободе по-прежнему в пределах досягаемости. Я знаю много людей в Беларуси, которые думают так же, как и я.

«Лех Валенса является для нас символом победы»

- Вы ссылаетесь на успех «Солидарности» и круглого стола. Вы должны знать, что происходит сегодня с фигурой Леха Валенсы. Он обвиняется в сотрудничестве с коммунистической системой и предательстве идеалов. Некоторые хотят стереть его имя из истории Польши. Вы не боитесь, что на пути к мирным переменам, будете вынуждены пойти на некоторые уступки, и в результате стать «предателями» в глазах будущих поколений?

- Для многих людей во всем мире Лех Валенса является символом трансформации, символом «Солидарности» и победы Польши над коммунизмом. Имел честь лично с ним познакомиться, и не только с Валенсой, с такими личностями, как Бронислав Геремек, Збигнев Буяк и Ян Новак-Езераньски.

Нет, я не боюсь, что история будет судить кого-то. Польша сегодня свободна, и я не собираюсь как-то осуждать Валенсу. Если Беларусь придет к аналогичной ситуации, к «круглому столу», я полностью его поддержу. Почему? Потому что меня больше волнует то, что Беларусь несвободна, чем то, что история может осудить нас. Для меня самое важное значение в жизни имеет моя свобода и свобода моей страны. Я не могу себе представить даже в самых страшных кошмарах возвращение советских времен.

- А может Беларусь спасет Дональд Трамп?

- К сожалению, Соединенные Штаты в течение длительного времени нами не особо интересуются. Для меня, чуть ли не с самого начала было ясно, что предыдущий президент США Барак Обама не будет заниматься Европой, поэтому он не будет поддерживать движения за независимость в Украине и Беларуси. Дональд Трамп также не выражает заинтересованности в проблемах Восточной Европы. Новый президент США должен помнить, что он имеет большую власть, но и несет большую ответственность. Единственную опасность я вижу в том, что Трамп является бизнесменом. Если основой его политики будет заключение сделок с Путиным, это, безусловно, приведет к катастрофе. С точки зрения Беларуси, это, на самом деле, самый важный вопрос.

- Видите ли вы себя сегодня в качестве нового президента Беларуси?

- Это может показаться странным, но у меня нет личных амбиций. Мы с Лукашенко абсолютно разные. Его целью является непрерывное, многолетнее правление. Я знаю, что можно сегодня делать, чтобы помочь своей стране. Я знаю, что все еще могу рассчитывать на поддержку народа и своей команды, проводившей кампанию в 2010 году. Тем не менее, решение о том, кто будет стоять во главе страны мы должны принять на демократических выборах. В таких выборах я готов принять участие.

Андрей Санников - белорусский дипломат, политик и общественный деятель. С 1997 года международный координатор «Хартии97» - инициативы граждан по защите прав человека. В 2010 году принимал участие в президентских выборах в качестве кандидата от оппозиции. 19 декабря 2010 года во время демонстрации в Минске против фальсификации результатов выборов был избит и арестован. Осужден в мае 2011 года, приговорен к пяти годам в колонии строгого режима, по статье «за «организацию массовых беспорядков».

14 апреля 2012 был досрочно освобожден.

* Выдержки из книги Андрея Санникова, «Белорусская рулетка», издательство «Карта», Варшава декабрь 2016.

Интервью печатается с небольшими сокращениями