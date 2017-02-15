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Нацбанк снижает ставку рефинансирования до 16% годовых

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  • 15.02.2017, 7:57
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Ставка рефинансирования в Беларуси с 15 февраля снижена.

Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

С 15 февраля снижаются ставка рефинансирования - с 17% до 16% годовых и ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков - с 22% до 20% годовых.

В Нацбанке пояснили, что соответствующие решения были приняты правлением и комитетом по монетарной политике Национального банка исходя из складывающейся в рамках прогноза динамики роста потребительских цен, анализа ситуации на валютном и депозитном рынках, состояния внешней торговли и платежного баланса.

В последний раз ставка рефинансирования снижалась 18 января - с 18% до 17% годовых.


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