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На директора Гродненской филармонии завели дело за фальшивые выступления

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  • 15.02.2017, 8:23
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Иллюстрационное фото

250 000 рублей были выплачены фактически впустую.

В отношении директора Гродненской филармонии возбудили уголовное дело за фальшивые выступления. Об этом сообщили в передаче «Зона Х» на телеканале «Беларусь-1».

Финансовая милиция в заключенных договорах между столичными контрагентами и Гродненской филармонией обнаружили почти 250 000 рублей, которые выплатили фактически впустую. Согласно контрактам — а их в период с 2014 по июль 2015 года стороны подписали не менее 10 — минские фирмы должны были организовать выступления известных белорусских и российских артистов в концертных залах Гродно.

Все оказалось фиктивным и только на бумаге — перечисленные деньги выводились со счетов столичных предпринимателей и обналичивались.

Оперативники сейчас выясняют личные финансовые бонусы, которые полагались обеим сторонам за проведенную аферу.


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