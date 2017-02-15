«А где Актюбинск?»: Военные посадили на трассу вертолет, чтобы узнать дорогу 6 15.02.2017, 20:50

В Казахстане военный вертолет Ми-8МТ совершил посадку на шоссе, чтобы узнать дорогу у водителей.

Видео с места события заснял один из остановленных дальнобойщиков.

В ролике видно, как из вертолета вылезает один из членов экипажа и бежит к стоящей на дороге фуре, чтобы переговорить с водителем. Затем возвращается обратно, и вертолет улетает.

В это время один из дальнобойщиков по рации передает свой разговор с летчиком, который спросил: «Мужики, заблудились, пока кружили. Не поняли, в какой стороне Актюбинск».

Новостной портал tengrinews.kz опубликовал сообщение Минобороны Казахстана касательно инцидента. Военные пояснили, что вертолет Ми-8МТ выполнял учебно-боевую задачу, в ходе которой отрабатывал вопросы восстановления визуальной ориентировки, в том числе методом опроса.

«…Экипаж, оценив условия безопасности, произвел учебную посадку на автомобильную дорогу, уточнил местонахождение ближайших населенных пунктов, состояние дорог, произвел взлет и завершил выполнение задачи, осуществив доклад».