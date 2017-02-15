«А где Актюбинск?»: Военные посадили на трассу вертолет, чтобы узнать дорогу

«А где Актюбинск?»: Военные посадили на трассу вертолет, чтобы узнать дорогу6
- 15.02.2017, 20:50
В Казахстане военный вертолет Ми-8МТ совершил посадку на шоссе, чтобы узнать дорогу у водителей.
Видео с места события заснял один из остановленных дальнобойщиков.
В ролике видно, как из вертолета вылезает один из членов экипажа и бежит к стоящей на дороге фуре, чтобы переговорить с водителем. Затем возвращается обратно, и вертолет улетает.
В это время один из дальнобойщиков по рации передает свой разговор с летчиком, который спросил: «Мужики, заблудились, пока кружили. Не поняли, в какой стороне Актюбинск».
Новостной портал tengrinews.kz опубликовал сообщение Минобороны Казахстана касательно инцидента. Военные пояснили, что вертолет Ми-8МТ выполнял учебно-боевую задачу, в ходе которой отрабатывал вопросы восстановления визуальной ориентировки, в том числе методом опроса.
«…Экипаж, оценив условия безопасности, произвел учебную посадку на автомобильную дорогу, уточнил местонахождение ближайших населенных пунктов, состояние дорог, произвел взлет и завершил выполнение задачи, осуществив доклад».