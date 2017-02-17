Хочу получать удовольствие от жизни, как Саня Глеб 1 Андрей Вашкевич, «Прессбол»

17.02.2017, 13:59

Фото: tut.by

Контракт с «крыльями» как окончательное подтверждение гениальности лучшего белорусского игрока.

Глебу в мае будет 36, но, кажется, именно сейчас наступило самое счастливое время в его футбольной карьере. Время игры в свое удовольствие, время жизни по своим правилам, время тренировок по своим ощущениям — славное время контрактов «до конца сезона». Без гвардьол, венгеров и прочих магатов, треплющих нервы всем подряд.

Интересно, кто следующий из белорусских футболистов будет так же востребован? В таком же количестве команд на таком же количестве континентов в полных 35 лет? Кого будут звать в МЛС, Индию, Китай, Южную Корею, Турцию (предел мечтаний для белорусского футболиста с фантазией), Россию (предел мечтаний для белорусского футболиста без фантазии).

И кто будет вот так же сидеть и выбирать. Выбирать, где поудобнее.

Такого дикого спроса на Глеба не было даже в его лучшие годы. Тогда круг команд, способных потянуть трансфер и зарплату Александра чисто финансово, был узок. Теперь круг естественным образом расширился. «Все зовут — там и тут», — как мелодично пел другой Саша, хрипя своим раздолбанным басом справа от Макаревича.

И ни там не тут не может Глеб остаться — снова ждут! Вы вспомните сходу, где в последний раз Александр Павлович задержался на полный сезон? Вспомните, с кем в последний раз от начала и до конца прошел предсезонку? Сколько лет назад это было?

Он просто нарасхват. Потому что он гений. Несмотря на возраст и любые другие «но», которые вы можете привести.

Он часто травмируется? А кто от этого застрахован?

Он филонит на тренировках? А тренируется вообще тот, кто играть не умеет.

Через полгода он все равно уедет? А его и не берут для построения команды на десятилетия. Его берут под конкретную соревновательную задачу «до конца сезона» — например, не вылететь. Ну а что? Вполне себе благородный проект. Кому вылетать охота?

Игрок, поигравший в «Барселоне», должен «не позориться и завершить карьеру»? А в чем, собственно, позор? Это не позор, а почет.

Дайте ему мячишко, поставьте в двухсторонку — и вы поймете, что любой ваш полузащ — якобы техничный и типа читающий игру — против него суть учащийся средней школы.

Ну и зачем ему завершать свою феноменальную карьеру на пике востребованности? Зачем менять сладкую жизнь футбольного дауншифтера на скучное пенсионерство? Отказываться от этого барства выбора? От лучистого футбола без пустой беготни — футбола на опыте, который огромен. Футбола на классе, который размером с опыт. Причем и то, и другое до сих пор стабильно оплачивается в СКВ.

Какое «заканчивать пора»? В 36 лет искренний футбол, приносящий радость и удовольствие, только начинается.

Андрей Вашкевич, «Прессбол»