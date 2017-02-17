Вячеслав Солдатенко: «Всегда мечтал попробовать себя в бундеслиге» 17.02.2017, 18:04

Вячеслав Солдатенко

Вратарь сборной Беларуси по гандболу рассказал о переходе в «Балинген».

Голкипер сборной Беларуси Вячеслав Солдатенко рассказал Трибуне о переходе из СКА в «Балинген».

- Когда «Балинген» вышел на тебя с предложением?

– За пару дней до закрытия зимнего трансферного окна. Ситуация такая: у «Балингена» сломался вратарь, и клуб искал замену. Когда агент сообщил об этом варианте, у меня даже не было времени толком подумать. Переговорил с Папругой, Галкиным, Крайновым, Шевцовым — и вопрос быстро решился. Я и сам всегда мечтал попробовать себя в бундеслиге, и все, с кем советовался, дали добро.

- Клуб отпустил легко?

– Когда разговаривал с Павлом Владимировичем Галкиным, показалось, что ему было немного грустно. Однако с оформлением нужных бумаг СКА сработал очень профессионально. Мы ведь могли даже не успеть разобраться со всеми юридическими вопросами в срок — до закрытия трансферного окна оставалось очень мало времени. И клуб, и федерация очень помогли этому переходу состояться.

- Ты сам колебался?

– Конечно. Но после разговора с Папругой и Шевцовым решился.

- На какой срок рассчитан контракт?

– На полтора года, – рассказал Солдатенко.