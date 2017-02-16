Лучший белорусский гандбольный вратарь 2016 года продолжит карьеру в Германии

Лучший белорусский гандбольный вратарь 2016 года продолжит карьеру в Германии1
- 16.02.2017, 15:59
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Вячеслав Солдатенко перешел из минского СКА в немецкий «Балинген».
Белорусский вратарь Вячеслав Солдатенко в зимнее трансферное окно перешел из минского СКА в немецкий «Балинген», пишет by.tribuna.com.
Отметим, что Солдатенко два года являлся основным голкипером СКА.
В составе сборной Беларуси вратарь принимал участие в двух чемпионатах мира (2015, 2017) и чемпионате Европы (2016). На чемпионате Европы в Польше в 2016-м году Вячеслав Солдатенко снова стал одним из лучших вратарей турнира. Также в 2016 году был признан лучшим молодым вратарем мира по версии авторитетного интернет- портала handball-planet.com.