Владимир Некляев: Мы соберемся 25 марта еще раз, и тогда уже будет другой план 7 17.02.2017, 22:15

Соорганизатор Марша рассерженных белорусов поделился своими впечатлениями от массовой акции.

Во время разговора политик и писатель согласился, что такого количества участников уличной акции в Беларуси не было со времен Площади-2010, передает «Белсат».

- Довольны ли вы как соорганизатор этой акцией?

- Знаете, не очень, потому что… Скажу по правде, мы рассчитывали, что будет много людей, но что столько будет людей, не просчитали. И весь план, который мы набросали и предварительно объявили, в том числе через СМИ, он основывался именно на том, что будет то, прогнозируемое количество людей. Но вышло больше. Люди в конце концов были довольны тем, что они вместе, что кто-то взялся за то, чтобы отстаивать их интересы. И, по-моему, мы договорились на 25 марта, что в случае, если требования не будут выполнены, мы соберемся еще раз, и тогда уже будет другой план.

- Владимир, люди вместе, но вместе ли оппозиция? Не все политические оппозиционные силы сегодня пришли на эту акцию, и некоторые устраивают собственные.

- Тут давняя внутриоппозиционная проблема. Я уже не хочу в этом разбираться, я отошел от этого. Поэтому никого ни в чем не буду обвинять, доказывать, на чьей стороне правда.

Правда на стороне того, кто что-то на самом деле делает, чтобы в Беларуси произошли изменения. Конечно, если сегодня мы стояли бы все вместе, было бы гораздо лучше для всех: для оппозиции, а еще больше – для общества, которое также давно уже не понимает, что происходит в этой оппозиции, что они делят.

И если уже начали делить протестные акции, то это, по моему мнению, финал дележки.

- То есть в этой ситуации оппозиция делает то, что от нее ждет КГБ?

- Никого опять же не хочу обвинять, кто и как связан с властными структурами, со спецслужбами, но есть факты, которые очевидны.

Когда люди делают что-то и активно, чтобы сорвать акции массового протеста, то нельзя не задаться вопросом, почему и для чего они это делают.