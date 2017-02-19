Андерс Фог Расмуссен: Свободу не получаешь бесплатно 1 19.02.2017, 8:38

Андерс Фог Расмуссен

Экс-генсек НАТО считает, что расходы стран Европы на совместную оборону должны быть увеличены.

Бывший премьер министр Дании Андерс фог Расмуссен пять лет (2009-2014 гг.) возглавлял Североатлантический альянс. В интервью, которое он дал DW во время Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 18 февраля, политик рассказал о своем отношении к требованию увеличить военный бюджет входящих в НАТО европейских стран, с которым неоднократно выступал новый президент США Дональд Трамп. А также о том, как, по его мнению, может развиваться диалог между Вашингтоном и Москвой.

- Что вы как бывший генеральный секретарь НАТО думаете о нынешних отношениях между США и ЕС?

- Думаю, что вице-президент США Майк Пенс проделал сегодня отличную работу. Он убедил европейцев. И я бы сказал, что мы не должны оценивать заявления из Вашингтона как угрозы. Наоборот, мы должны рассматривать их как благоприятную возможность пересмотреть то, каким образом мы хотим развивать трансатлантические отношения. До сих пор мы воспринимали их как должное, но дальше не можем так поступать. Конечно, нам придется больше инвестировать и с экономической, и с политической точки зрения.

- Тем не менее, вы убеждены, что Вашингтон на стороне Брюсселя, на стороне НАТО?

- Конечно, но при условии, что мы (Европа - Ред.) будем больше платить. Многие годы мы существовали за чужой счет, думали, что американцы всегда будут решать наши проблемы. Но теперь они сказали нам "нет", и вообще-то Трамп не был первым. Обама говорил то же самое. Однако теперь люди понимают, что это серьезный разговор. Я приветствую такую дискуссию.

- А вам не кажется, что это своего рода шантаж со стороны Вашингтона, который требует, чтобы европейские страны платили за свою свободу и безопасность?

- Нет, плата за безопасность и свободу не может быть предметом шантажа, потому что свободу не получаешь бесплатно. А европейцы считали, что она достается им бесплатно, потому что американцы всегда будут их поддерживать.

Конечно, мы не сможем сохранить НАТО без очень твердой приверженности альянсу со стороны США. Но Европе необходимо больше инвестировать в НАТО. Призыв к справедливому распределению нагрузки не может быть шантажом.

- В своей речи Майк Пенс упомянул Россию и Украину только один раз. Значит ли это, что США не знают, как вести себя с Россией? Они не могут назвать ее ни партнером, ни врагом?

- Этого я не знаю. Но он сказал кое-что очень важное. Он сказал: "Мы продолжим привлекать Россию к ответственности". И я думаю, это было очень четкое заявление.

- Что вы думаете о развитии российско-американских отношений при президенте Дональде Трампе?

- Думаю, господин Трамп придет к тем же выводам, к которым до него приходили и Обама, и Буш, и Клинтон. Все они сначала пытались перезапустить отношения с Россией, но в конце осознавали, что Россия не изменилась.