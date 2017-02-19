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Вице-президент США: Мы должны призвать Россию к ответу

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  • 19.02.2017, 12:50
Майк Пенс
Фото: Getty Images

США твердо поддерживают НАТО и не отступят от своих обязательств в рамках Североатлантического альянса.

В субботу вице-президент США Майк Пенс выступил на конференции по безопасности в Мюнхене. Он заявил: «История свидетельствует, что когда Соединенные Штаты и Европа живут в мире и процветают, мы способствуем глобальному миру и процветанию», передает «Голос Америки».

«Сегодня, от имени президента Трампа, я заверяю вас в том, что Соединенные Штаты Америки твердо поддерживают НАТО и не отступят от своих обязательств в рамках Североатлантического альянса», - заявил Майк Пенс в своей речи.

«Будущее США и Европы взаимосвязано, – сказал вице-президент. – За прошедшее столетие наши отношения стали настолько прочными, что множество американцев устремлялось со своего континента в Европу, чтобы помочь вам защитить свою землю».

По словам Пенса, НАТО «должно доминировать в мире цифровых технологий так же, как в обычном мире мы боремся с такими группировками, как «Исламское государство», которое он назвал «вероятно, наибольшим злом в мире», невиданным со времен средневековья.

«Что касается Украины, - сказал вице-президент, - мы должны призвать Россию к ответу и потребовать, чтобы она выполняла свои обязательства в рамках Минских соглашений, начиная с деэскалации насилия на востоке Украины».

Он заявил, что США продолжат призывать Россию к ответу даже в процессе поиска путей сотрудничества, чего, по мнению президента Трампа, можно достичь.


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