Рабочий из Чечерска: Я пришел на Марш с нашим бело-красно-белым стягом

Рабочий из Чечерска: Я пришел на Марш с нашим бело-красно-белым стягом4
- 19.02.2017, 14:15
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На массовой акции в Гомеле протестующие выдвигали политические требования.
Об этом в «Фейсбуке» написал блогер Эдуард Пальчис
«Простой рабочий из Чечерска на Марше в Гомеле держит БЧБ: «Я пришел с нашим стягом, так как это наш стяг. Простите, не очень по-белорусски говорю».
Напомним, что несколько тысяч человек вышли на акцию протеста в Гомеле. Протестующие требовали «Лукашенко, уходи!» и заявили о намерении присоединиться к акции 25 марта.