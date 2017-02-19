Рабочий из Чечерска: Я пришел на Марш с нашим бело-красно-белым стягом 4 19.02.2017, 14:15

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Фото: svaboda.org

На массовой акции в Гомеле протестующие выдвигали политические требования.

Об этом в «Фейсбуке» написал блогер Эдуард Пальчис

«Простой рабочий из Чечерска на Марше в Гомеле держит БЧБ: «Я пришел с нашим стягом, так как это наш стяг. Простите, не очень по-белорусски говорю».

Напомним, что несколько тысяч человек вышли на акцию протеста в Гомеле. Протестующие требовали «Лукашенко, уходи!» и заявили о намерении присоединиться к акции 25 марта.