Немецкая биатлонистка выиграла пятое золото на ЧМ-2017 2 19.02.2017, 16:46

Белоруски Дарья Домрачева и Надежда Скардино попали в топ-20.

Женский масс-старт на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене завершился победой лидера общего зачета Кубка мира Лауры Дальмайер, на четырех огневых рубежах не допустившей и одного промаха. Для 23-летней немки золотая медаль стала пятой на ЧМ-2017. Ранее она победила в смешанной эстафете, гонке преследования индивидуальной гонке и женской эстафете. Также Дальмайер завоевала серебро в спринте, передает РБК.

Немка стала первой биатлонисткой в истории, выигравшей пять золотых медалей на одном чемпионате мира. Ранее по четыре награды высшей пробы выиграли две норвежки — Лив Грете Пуаре (в 2004 году) и Тура Бергер (в 2013-м).

Также Дальмайер стала третьей спортсменкой, выигравшей медали во всех шести дисциплинах на одном чемпионате мира. Ранее такой же результат показали Тура Бергер (в 2013 году) и француженка Мари Дорен Абер (в 2016-м). Всего на чемпионатах мира Дальмайер выиграла 13 наград — 7 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые.

Также немка стала первой биатлонисткой, завоевавшей медали во всех четырех личных дисциплинах на двух чемпионатах мира подряд. Ранее на пьедестал во всех личных гонках на одном ЧМ поднимались украинка Алена Зубрилова (в 1999 году), Пуаре (2001), Бергер (2013) и Дорен Абер (2016). У мужчин подобным достижением отметились норвежец Уле Эйнар Бьорндален, французы Рафаэль Пуаре и Мартен Фуркад.

Дальмайер выиграла медаль в 11-й гонке подряд на чемпионатах мира по биатлону, побив свой собственный рекорд. В пятницу, 17 февраля, после победы в женской эстафете, она превысила достижение Бергер. Норвежка завоевала награды в девяти гонках подряд на чемпионатах мира 2012 и 2013 гг.

К последнему огневому рубежу Дальмайер, американка Сьюзан Данкли, чешка Габриэла Коукалова и француженка Мари Дорен Абер пришли вместе. Чешка и француженка по разу промахнулись и выбыли из борьбы за золото. Первой на дистанцию ушла 31-летняя американка, выигрывавшая у немки 5,1 секунду.

При этом уже к отметке 11,2 км Дальмайер догнала соперницу, затем вышла вперед и финишировала в одиночестве. Данкли, завоевавшая свою первую медаль на чемпионатах мира, уступила немке 4,6 секунды. В споре за бронзовую медаль финка Кайса Макарайнен, побеждавшая в общем зачете Кубка мира в 2011 и 2014 гг, на заключительной части дистанции опередила Коукалову.

Белоруска Дарья Домрачева удачно начала гонку и находилась в числе лидеров после первой стрельбы, но на втором огневом рубеже допустила сразу три промаха и не смогла претендовать на медали, заняв 19 место - + 2 мин. 16,7 сек. (0+3+1+0). Ее подруга по команде Надежда Скардино финишировала 16-й - +1 мин. 47,5 сек. (0+1+0+0).

Хохфильцен (Австрия). Чемпионат мира по биатлону

Женщины. Масс-старт. 12,5 км

1. Лаура Дальмайер (Германия) — 33.13,8 (0 штрафных кругов)

2. Сюзан Данкли (США) +4,6 (0)

3. Кайса Макарайнен (Финляндия) +20,1 (1)

4. Габриэла Коукалова (Чехия) +24,0 (1)

5. Тея Грегорин (Словения) +24,2 (1)

6. Юлия Джима (Украина) +24,4 (1)

7. Мари Дорен Абер (Франция) +40,3 (1)

8. Доротея Вирер (Италия) +1.05,6 (2)

9. Алексия Рунггальдьер (Италия) +1.06,9 (0)

10. Паулина Фиалкова (Словакия) +1.14,1 (2).