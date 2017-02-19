Мнимое сокращение администрации Лукашенко 8 19.02.2017, 18:21

16,344

Указ правителя об очередном сокращении своей администрации породил большие сомнения.

Обоснованные подозрения вызывает процент предполагаемого сокращения и окончательная численность работников лукашенковской администрации. Четыре года назад (2013), согласно официальным сообщениям, ее штатная численность уже якобы подвергалась сокращению на 25%. Однако достоверно подтвердить эту цифру было невозможно по причине того, что специальным указом Александра Лукашенко численность всех подчиненных ему государственных органов разом была отнесена к сведениям ограниченного распространения. Все свелось к голословным заявлениям на высшем уровне, после чего последовало вполне реальное кратное увеличение окладов руководящих работников на всех уровнях государственного управления, пишет пишет известный блогер d-zholik.

До засекречивания в июле 2013 года штатная численность администрации белорусского президента составляла - 176 единиц.

В начале нынешнего месяца глава администрации Наталья Кочанова заявила о новой предполагаемой оптимизации численности ведомства еще на 30%. Спустя неделю последовал указ Лукашенко, которым численность работников его администрации была установлена на уровне - 118 единиц, в том числе государственных служащих – 108 единиц.

Из этого следует, что либо администрацию правителя, вопреки официальным заявлениям, не подвергли сокращению в 2013 году, либо ее не сократят в нынешнем. Ибо при условии реального сокращения четырехлетней давности (-44) и нынешнего (-40) численность администрации Лукашенко на 1 мая 2017 года должна была бы составлять всего - 92 чиновника. Однако же в реальности она будет на 30% выше расчетной цифры.

Интересно и то, что до недавнего времени все работники администрации правителя являлись государственными служащими, однако с 1 мая там появится 10 сотрудников, которые к данной категории относиться уже не будут. Притом, что финансовое, материально-техническое и социально-бытовое обеспечение, бухгалтерское обслуживание деятельности администрации Лукашенко осуществляется Управлением делами диктатора, охрана Службой безопасности правителя и т.д.

Пока не получила окончательной ясности и судьба старшего сына диктатора Виктора Лукашенко, по признаку родства занимающего должность помощника правителя по национальной безопасности. Формально новое Положение о президентских помощниках такой должности не предусматривает, однако предыдущие редакции содержали оговорку, согласно которой его действие распространялось только на помощников, должности которых были включены в структуру администрации Лукашенко.

А должность помощника по нацбезопасности находилась в структуре государственного секретариата Совета безопасности еще с тех далеких времен, когда его тогдашний глава Виктор Шейман совмещал оба этих поста. Затем Лукашенко-старший специально под отпрыска отделил пост своего помощника по национальной безопасности, а из структуры администрации правителя в аппарат Совета безопасности были переведены две штатные единицы для обеспечения его деятельности.

В то же время некогда влиятельный начальник главного идеологического управления Всеволод Янчевский официально лишился статуса помощника диктатора, аппаратного веса и ключевого влияния на государственные СМИ, которые в полном объеме перешли к более молодой, активной и привлекательной фаворитке Наталье Эйсмонт, личному пресс-секретарю правителя.