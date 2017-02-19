Что власти ответили безработному, который доказывал свое «тяжелое положение» 12 19.02.2017, 20:23

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«Не соответствует требованиям нанимателя», – такие слова который год подряд слышит житель Бобруйска.

Несмотря на то, что люди годами стоят на учете в центрах занятости населения, безуспешно пытаются трудоустроиться – налог на «тунеядство» им заплатить все-таки придется. Не найдя вакансии для безработных по их квалификации, центры занятости могут направить на такое экзотическое занятие как отлов бездомных собак и кошек, передает «Белсат».

«Не соответствует требованиям нанимателя», – такие слова который год подряд слышит Виталий Калиничев. Хотя житель Бобруйска имеет квалификацию водителя башенного крана и электропогрузчиков, все что смогли ему предложить на бирже труда – заняться отловом бродячих животных.

Но и в «Спецавтопредприятии», куда он получил направление, в работе отказали. Ведь нет соответствующих навыков. Хотя реальной причиной отказа может быть просто отсутствие вакансии, считает Виталий Калиничев.

«Насколько я знаю, в итоге получается, что они дают на биржу труда свою заявку для того, чтобы прикрыть, не буду ругаться, чтобы одно место прикрыть», – говорит безработный.

Житель Бобруйска с 2012 года не имеет стабильной работы, с конца 2015 года в очередной раз зарегистрировался в центре занятости. За месяц мужчина в поисках работы может обойти несколько десятков предприятий, но безрезультатно.

«Многие предложения, поступающие из службы занятости, являются унизительными, особенно такая работа как отлов бродячих животных. Какая подготовка для этого нужна и какая квалификация? Какой институт нужно закончить, чтобы быть садистом?» – не может понять лидер Бобруйской организации профсоюза РЭП Галина Смирнова.

Безработный бобруйчанин получает денежную помощь от государства, которая максимально может составлять 23 рубля в месяц. Этих денег хватает лишь на проездной, чтобы ездить по предприятиям города в поисках работы.

«Хорошо, что мне мать помогает, она пенсионерка. Но сколько коммуналка стоит, плюс приватизация по новым законам, плюс питание – и нет денег совсем. Не хватает до конца месяца дожить», – рассказывает Виталий Калиничев.

Но государство не забыло взыскать налог за «тунеядство». Ни в налоговой, ни на комиссии в горисполкоме безработный не смог доказать, что не в состоянии оплатить налог, хотя дополнительно вместе с матерью ухаживает за братаом-инвалидом.

«Я сходил в горисполком на комиссию, меня там,как отчитал мужчина, посередине сидел, депутат может, что мне не захотелось вообще жить в этом Бобруйске, в Беларуси. Уехать отсюда куда-нибудь подальше. Такие законы напридумывали «депутаты» в Верховном Совете, что мама не горюй», – недоумевает Виталий Калиничев.

Все, что остается делать доведенному до отчаяния безработному – это собирать подписи за отмену декрета о так называемых «тунеядцах». Чтобы не повторить судьбу тех же бродячих животных, отловом которых должен был заняться.