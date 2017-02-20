Гомельский активист: Только протесты заставят власть пойти на уступки 9 20.02.2017, 11:42

19,309

Юрий Глушаков

Власти отменят абсурдный декрет, если продолжатся акции протеста.

«Власти отменят декрет №3, если продолжатся осмысленные и хорошо подготовленные протесты», - рассказал «Радые Рацыя» представитель социального движения «Разам».

- Если народ выйдет и выйдет c правильными требованиями и лозунгами, то они прислушаются, так как у них попросту не будет другого выхода. У этого декрета две цели, о которых тоже не всегда говорят. Первая, пополнение бюджета, то есть фискальные цели, а вторая - снижение стоимости рабочей силы. В условиях экономического кризиса и частный наниматель и государственный капитал стремятся максимально снизить стоимость рабочей силы. Сегодня действительно множество случаев, когда люди, чтобы не подпасть под декрет, устраиваются на 0,25 ставки.

Гомельский активист Юрий Глушаков убежден, что декрет №3 ударил по наиболее незащищенных слоях населения.