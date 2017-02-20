Профсоюз РЭП помогает вернуть работнице $1000 20.02.2017, 12:08

С крупной минской фирмы через суд требуют выплаты задолженности по зарплате.

Интересы бывшей работницы ООО «Солвендо» защищает правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков, сообщает praca-by.info.

В конце 2016 года суд Фрунзенского района вынес решение по иску Екатерины Ладутько к ООО «Солвендо» «О взыскании заработной платы, окончательного расчета и среднего заработка за задержку окончательного расчета». Фирма занимается проектированием в сфере строительства.

Бывшая работница требовала с нанимателя более 2 тысяч рублей, которые ей, по ее словам, задолжали за полгода. Однако судья Татьяна Залуцкая постановила взыскать с ООО «Солвендо» только «издевательские» 1,5 рубля, рассказал Юрий Беляков.

– Такое бывает не часто, когда на решение суда подано две кассационные жалобы: и истцом и ответчиком, а также принесен кассационный протест прокурора. Наниматель не доволен тем, что его все же признали виновным и ему предстоит выплатить госпошлину. Ну а мы не можем согласиться с решением суда по нескольким причинам, – сообщил правовой инспектор профсоюза РЭП.

Он отмечает, что иск Екатерины Ладутько к ООО «Солвендо» не единственный со стороны бывших работников – в суде разбиралось несколько подобных исков. Вот что написал один из бывших работников в сети: «З/П платят в конвертах. Первую платят, потом придерживают и отдают частично частями (и это не описка). Будете на две з-п работать полгода. Остальное все равно держат под видом штрафа... за все: что мало клиентов обманул, что дир или его бухгалтерша в плохом настроении, за то, что по тел говорил в коридоре с женой... Короче, плохо и гаденько. Идите, если хотите поработать на «дядю», чтоб ему еще лучше жилось».

Юрий Беляков высказал подозрение, что расчетные листки и другие финансовые документы, предоставленные в суде ответчиком, были сфальсифицированы. Он полагает, что есть основания для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст. 395 УК (фальсификация доказательств).

Соответствующее заявление было подано в Следственный комитет. Юрий Беляков надеется, что 27 февраля Минский городской Суд вернет дело обратно, и тогда будет поставлена окончательная точка в пользу Екатерины Ладутько.