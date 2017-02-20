закрыть
20 февраля 2017, понедельник, 13:31
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Профсоюз РЭП помогает вернуть работнице $1000

  • 20.02.2017, 12:08

С крупной минской фирмы через суд требуют выплаты задолженности по зарплате.

Интересы бывшей работницы ООО «Солвендо» защищает правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков, сообщает praca-by.info.

В конце 2016 года суд Фрунзенского района вынес решение по иску Екатерины Ладутько к ООО «Солвендо» «О взыскании заработной платы, окончательного расчета и среднего заработка за задержку окончательного расчета». Фирма занимается проектированием в сфере строительства.

Бывшая работница требовала с нанимателя более 2 тысяч рублей, которые ей, по ее словам, задолжали за полгода. Однако судья Татьяна Залуцкая постановила взыскать с ООО «Солвендо» только «издевательские» 1,5 рубля, рассказал Юрий Беляков.

Такое бывает не часто, когда на решение суда подано две кассационные жалобы: и истцом и ответчиком, а также принесен кассационный протест прокурора. Наниматель не доволен тем, что его все же признали виновным и ему предстоит выплатить госпошлину. Ну а мы не можем согласиться с решением суда по нескольким причинам, – сообщил правовой инспектор профсоюза РЭП.

Он отмечает, что иск Екатерины Ладутько к ООО «Солвендо» не единственный со стороны бывших работников – в суде разбиралось несколько подобных исков. Вот что написал один из бывших работников в сети: «З/П платят в конвертах. Первую платят, потом придерживают и отдают частично частями (и это не описка). Будете на две з-п работать полгода. Остальное все равно держат под видом штрафа... за все: что мало клиентов обманул, что дир или его бухгалтерша в плохом настроении, за то, что по тел говорил в коридоре с женой... Короче, плохо и гаденько. Идите, если хотите поработать на «дядю», чтоб ему еще лучше жилось».

Юрий Беляков высказал подозрение, что расчетные листки и другие финансовые документы, предоставленные в суде ответчиком, были сфальсифицированы. Он полагает, что есть основания для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст. 395 УК (фальсификация доказательств).

Соответствующее заявление было подано в Следственный комитет. Юрий Беляков надеется, что 27 февраля Минский городской Суд вернет дело обратно, и тогда будет поставлена окончательная точка в пользу Екатерины Ладутько.


Мнение

Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель
Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным Дмитрий Бондаренко
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй Алесь Чайчыц


Интервью

Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»