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Белорусский хоккеист набирает в США очки в 11 матчах подряд

  • 20.02.2017, 17:49
Степан Фальковский
Фото: Hockey Writers

Степан Фальковский является самым забрасывающим защитником лиги.

«Адирондак» на выезде уверенно обыграл «Южную Каролину» в очередном матче ECHL — 5:2. В составе победителей шайбу забросил белорусский защитник Степан Фальковский, завершивший встречу с показателем полезности «+3». Его одноклубник Роман Дюков не попал в заявку «Адирондака», пишет pressball.by.

В текущем сезоне Фальковский набрал 26 (17+9) очков в 42 играх при показателе полезности «+1» и 20 минутах штрафного времени.

Южная Каролина — Адирондак — 2:5 (1:0, 2:1, 2:1)


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