90-летний ветеран войны остался без пенсии 21.02.2017, 12:20

Феликс Шкирманков

Фото: «Радыё Свабода»

Пенсионеру без его ведома заблокировали счет в банке.

90-летний ветеран войны, член БНФ из Славгорода Феликс Шкирманков не может получить пенсию. По его словам, на нее наложен арест. Шкирманков передает «Радыё Свабода», что узнал об этом в местном отделении Белагропромбанка, куда пришел 16 февраля для получения пенсии.

По словам пенсионера, никаких бумаг о том, что счет заблокирован, ему не присылали ни из банка, ни из судебных учреждений.

Феликс Владимирович говорит, что против него возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия. Его обвиняют в том, что он, управляя собственным автомобилем, сбил женщину, которая упала с велосипеда и сломала руку. С этим происшествием он и связывает блокирование счета.

«Есть ли у тех, кто накладывал арест на мою пенсию, совесть? Ведь я же старик, ветеран и инвалид войны, мне уже более девяноста лет. А мелькнула ли у тех людей мысль: если у старика нет в кармане ни копейки, то как ему жить? Если по-человечески, то надо было сказать: «Снимите такую-то сумму, а на всю остальную наложен арест», — возмущается Феликс Шкирманков. — Они же должны были побеспокоиться, чтобы предупредить меня об аресте пенсии. А мне, старику, заявили в банке, что пенсии снять не могу. Понятно, что в такой ситуации я не смогу оплатить и коммунальных услуг».

По словам пенсионера, в банке ему не объяснили обстоятельств ареста счета. Не сказали и к кому обращаться, чтобы как-то разрешить ситуацию. В результате из банка домой он вернулся без денег.

В комментарии для журналистов сотрудники банка признали, что пенсионный счет Шкирманкова заблокирован, но причин не объяснили:

«Пусть Феликс Владимирович обращается к судебным исполнителям или приходит к нам лично, если ему понадобятся какие-то документы, мы их предоставим», — ответили в Славгородском отделении Белагропромбанка.

После этого звонка Феликс Шкирманков обратился в банк письменно. В обращении попросил объяснить ситуацию с блокировкой его карточки. Сотрудница банка пообещала также письменно ответить на все вопросы.

Связаться с судебными исполнителями, чтобы выяснить, кто распорядился заблокировать счет, журналистам не удалось.

Материалы уголовного дела в отношении Феликса Шкирманкова, по его словам, переданы в районную прокуратуру, которая их направит в суд. Пострадавшая в ДТП женщина требует от Шкирманкова компенсации в размере 5 тысяч рублей.

По словам Феликса Шкирманкова, ДТП произошло вскоре после того, как он узнал, что у жены неизлечимое онкологическое заболевание. Вскоре жена умерла.

«Мне сказали, что моя жена при смерти. Она медленно умирает. Вы представьте, какое у меня тогда было эмоциональное состояние. Я с женой прожил более 65 лет. Она была для меня даром Божьим», — говорит Феликс Шкирманков.