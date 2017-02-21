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В Беларуси стало больше мужчин

  • 21.02.2017, 18:15

На начало 2017 года в Беларуси живут 4427 тысяч мужчин - это на 6 тысяч больше, чем было год назад.

Об этом пишет sb.by со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

3/4 мужского населения - горожане. Каждый 5-й мужчина живет в Минске. Средний возраст белорусских мужчин - 37 лет. На селе живут мужчины постарше.

65% мужчин находятся в трудоспособном возрасте, 16% - пенсионеры, каждый 5-й - в возрасте младше трудоспособного. Мужчины чаще заняты в промышленности, строительстве и транспорте.

В 2016 году женатыми стали 64,5 тысячи мужчин. Женятся отечественные мужчины в среднем в возрасте 20-29 лет. Каждому третьему жениху было от 25 до 29 лет, каждому четвертому - 20-24 года.

Вот уже который год подряд в Беларуси удельный вес мужчин остается неизменным - 46,6%.


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