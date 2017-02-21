Почему миру необходима «доктрина Трампа» 4 21.02.2017, 21:26

5,807

ФОТО С САЙТА KORRESPONDENT.NET

Бжезинский и Вассерман рекомендуют Трампу выступить с речью, в которой он изложит свою концепцию по выстраиванию более стабильного мира.

«Мировой порядок разбалансирован», - пишут в статье для The New York Times (перевод - inopressa.ru) Збигнев Бжезинский (в прошлом советник президента Картера по национальной безопасности, ныне член попечительского совета Center for Strategic and International Studies) и Пол Вассерман (научный сотрудник центра). Но, на их взгляд, президент Трамп пока не сформулировал существенных заявлений на сей счет, и мир вынужден довольствоваться высказываниями его команды - порой безответственными, нескоординированными или невежественными.

Бжезинский и Вассерман рекомендуют Трампу выступить с речью, в которой он изложит свою концепцию и заверит, что Америка возглавит усилия по выстраиванию более стабильного мира.

«Возможно, мы не согласны с президентом Трампом в том, что касается его конкретных повседневных решений, но мы призываем его признать, что идеальное долгосрочное решение - это совместные усилия трех держав, имеющих военное превосходство (США, Китая и России), в поддержку глобальной стабильности», - пишут Бжезинский и Вассерман.

По мнению авторов, если Америка и Китай придут к стратегической договоренности, это может создать основы для более долговечной тройственной договоренности, так как Россия испугается ущерба ее интересам.

«Америка также должна осознавать риск, что Китай и Россия образуют стратегический альянс. Поэтому США должны остерегаться попыток обращаться с Китаем как с подчиненным: такие попытки почти гарантировали бы сближение Китая с Россией», - говорится в статье.

Чтобы решить проблему Северной Кореи, авторы советуют крепить сотрудничество между соседями этой страны, «в том числе Китаем, Японией (и потенциально Россией), а также США».

«Если США намерены улучшить отношения с Россией, они должны настоять, чтобы обе стороны вновь признали обязательство соблюдать закон - стержень международного порядка. Внешние приметы улучшения отношений не должны быть завесой, за которой скрываются обман, маневрирование или насилие в отношении слабых соседей. Желание президента Трампа наладить конструктивное взаимодействие с Россией - вполне здравое, но необходимы рамки допустимого поведения, которых сейчас, к сожалению, не существует», - говорится в статье.

Авторы приветствуют тот факт, что администрация Трампа подтвердила обязательства США по защите Японии и Южной Кореи. «Но в качестве стержневого элемента НАТО Америка также должна быть готова защищать Западную и Центральную Европу», - говорится в статье.

«США должны четко разъяснить России, что любая военная вылазка в Европу, в том числе применение тактики «зеленых человечков», которая наблюдалась в начале конфликта на Восточной Украине, повлечет за собой карательную блокаду доступа России на Запад по морю - блокаду, которая коснется почти двух третей всего объема российской морской торговли», - рекомендуют Бжезинский и Вассерман.

Очень важно, чтобы Америка и мир услышали из уст Трампа его концепцию. «Остро необходима «доктрина Трампа» - хоть какая-то доктрина», - заключают авторы.