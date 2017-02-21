На каком языке говорило и говорит Полесье? 21.02.2017, 22:18

Уроженцы «страны болот» внесли неоценимый вклад в национальную культуру.

21 февраля отмечается Международный день родного языка, учрежденный ЮНЕСКО в 1999 году с целью защиты языкового и культурного многообразия. Поговорим о так называемом полесском микро-языке, который чаще называют диалектом. Буквально полвека назад каждый гость или тот, кто переезжал на постоянное место жительство на Полесье, сразу же замечал особенность в местном разговоре. Не каждый заезжий способен был понять, о чем идет речь. Уникальность произношения, тембра сохранилась и поныне. Хотя, конечно, стало меньше носителей «нашэньскых» слов, а письменных источников не так уж и много, пишет media-polesye.by .

Споры филологов, историков о «полесском языке» длятся давно. Для одних это диалект белорусского, а для других - украинского языка. Каждый доказывает свою правоту рядом фактов, исследований.

Заходышнополiська лытырацька волода…

Можно по разному относиться к деятельности общественно-культурного объединения «Полісьсе» и его лидера Николая Шелеговича, но именно это явление в последние годы существования СССР вызвало неподдельный интерес к полесской теме в широком смысле. Тот всплеск актуализировал полесский регион как с политической, так и с научной точки зрения. История не имеет сослагательного наклонения, но говорили бы мы сейчас так о «стране болот» без работы Шеляговича и его товарищей в конце 1980-х начале 1990-х годов.

Автору этих строк довелось не так давно иметь продолжительную и обстоятельную беседу с Шеляговичем. Сейчас он отвергает все слова в его адрес о том, что якобы вел борьбу за создание Полесской автономии, а то и вовсе самостоятельной Полесской республики. Уверяет, что была сугубо культурно-просветительская цель. Кстати, не скрывает о связи с номенклатурой, спецслужбами, но это отдельная тема и о ней поговорим при случае.

Команда объединения «Полісьсе» усердно работала над кодификацией полесских говоров. В 1990 году разработали вариант полесского алфавита и на апрельской конференции в Пинске приняли несколько тезисов о языковой особенности. Началось издание книг, переводов и собственной газеты «Збудінне». Проблема крылась в том, что выработанный язык не был характерен для всего белорусского Полесья. Только на Пинщине из села в село одно и то же слово имело несколько значений либо такого вообще не было, в таких условиях сложно прийти к универсалу.

Завершая тему полесского языка, следует отметить, что в Российской империи в 1905-1907 гг., свет увидели сразу несколько букварей для полешуков: «Elementarz w nareczu Poleszukow», «Rusinski lemantar» и «Rusinsky łementar. Русiнски лементар. Napysau Staryj Hospodar». В предисловии к «Rusinski lemantar» говорится: «Етий лементар писан двоякими знаками, то єст литерами; на етой сторони литери латински, а на тамтой росiйски. Латинскими литерами пишуть всi народи на свiти: французи, англики, поляки, нiмци, американци i iнши – росiйскими только росiяни, то єсть москалi, i булгари. Хто знає латински литери, тому легче i заграничнiоi мови научитиса. Так ви брати Полешуки вибирайте сами яки литери вам лiпш сподобаютса i тими учитесь читати i писати.

Диалектическая карта Беларуси, полесские говоры отмечены жёлтым, wikipedia.org

К середине 1990-х годов деятельность общественно-культурного объединения «Полісьсе» прекратилась, как признался сам лидер организации, произошёл переход на другой уровень понимания цивилизационных процессов, тема стала глобальней. Это не означает, что изучение языковых особенностей Полесья угасла, нет, она продолжается и всё также манит к себе людей из разных уголков страны и мира.

Номер газеты «Збудінне», где идёт речь об автономии Полесья в составе Беларуси

Языковая ситуация в ХІХ веке

Когда историки говорят о личности «отца» белорусских идей, о равенстве, свободах и демократии Франца Савича как о писателе, то отмечают, что писал по-полесски и по-польски. Насчёт последнего сомнений нет, Савич получал образование до репрессий Николая І в ответ на национально-освободительное восстание 1830-31 годов. Полешук мечтал о возрождении Речи Посполитой, создании правового общества, и за это отдал жизнь.

В литературе пинчук ориентировался и находился под сильным впечатлением от Адама Мицкевича. Сохранилось единственное произведение Франца Савича «Там близко Пиньска…», которое впервые в 1882 году опубликовал польский художник, педагог Эдвард Павлович. Представленный вариант в наши дни реконструировал лингвист-диалектолог, историк Федор Климчук:

«Там близко Пиньска, на широким полю,

Де меж лугами пливе Струмень бистрий,

Там, седя, Литвин росказав сву долю.

З боку Волинец седiв заточистий.

Спереду Пиньчук вислом ся вспирає

І всю гуторку пильно уважає.

«Дє ж ся поділи гети давни літа,

Що ми за власни гроши сіль купляли,

Що без пашпорту іди хоть в край світа,

Що ми Москаля і в очи не знали!

Дє кинеш — радость, музики іграють,

Мед, пиво льєцца, дівчата гуляють…»

Посещая в 1862 году Пинск, русский писатель Николай Лесков отметил: «Население нынешнего Пинска состоит из христиан и евреев. Христиане исповедуют римско-католическую веру, но есть и православные, а говорят все, без исключения, на польском языке…». В середине 1930-х годов в одной из пинских польскоязычных газет писали, что Пинск не будет Пинском, если здесь перестанет звучать польская речь, исчезнут евреи и уйдут моряки.

В ХІХ-первой половине ХХ века польский язык, в целом польская культура, сохранила свое влияние на Полесье. Попытки ущемления национальных движений, интересов в Российской империи имели обратный результат. Мало того, что становление белорусской научной школы (литература, история, археология, язык и т.д.) происходило в борьбе между Варшавой и Москвой, так и белоруcскость противостоящие стороны использовали по-своему.

«…Живой говор Пинчуков, имея величайшее сходство с малорусским наречием, заключает в себе массу таких древнеславянских, церковнославянских и старорусских слов, каких мы не находим ни в малорусском наречии, ни тем более в белорусском; в фонетике языка, в грамматике его мы встречаем такие элементы, каких не существует в упомянутых наречиях», - так о полесском разговоре в 1890 году написал православный священник, фольклорист Дмитрий Булгаковский.

Такие школы организовывали активисты общества Тараса Шевченко

Короткое пребывание в украинской державе

Украинская Народная Республика, созданная в результате краха Российской империи, заявила свою претензию на современное белорусское Полесье. Украинское правительство учло права местного населения, поэтому эта административно-территориальная единица УНР «Полесский округ» имела особый статус – национально-культурную автономию. Правда, украинизация региона происходила, несмотря на тяжёлое положение: война, разруха, кризис. Повсеместно создавались отделения Всеукраинского общества имени Тараса Шевченко, целью которого являлась популяризация украинской культуры, а также организовывалась печатная деятельность.

Молодежь собирали на языковые курсы, а в некоторых случаях вывозили в более крупные города, где существовали лучшие условия. Так, в Бресте высшие украинские курсы проходили в одном из зданий крепости. Их лично курировал региональный комиссар образования Карп Дмитриюк. Первая попытка украинизации всего Полесья оборвалась в 1920 году в связи с ликвидацией УНР. Вторая попытка украинизации в 1941-44 годах, при нацистской оккупации, также не имела успеха, так как носила пропагандистский характер.

Урок в школе, Столин, занятия ведёт директор Николай Ободовский, конец 1930-х годов

Борьба с безграмотностью при Польше

Как известно, согласно Рижскому мирному договору, в 1921-39 годах Западная Беларусь и Украина находились в составе Польши. Политика полонизации проводилась твёрдой рукой. Варшава обещала соблюдение национально-культурных прав, но на деле подавлялись такие проявления. Положительный момент в том, что велась повсеместная борьба с безграмотностью.

«До недавнего времени во всём регионе преобладала неграмотность. С момента, когда край вошёл в состав Польши, образование стало обязательным, и в этой болотной стороне были открыты школы. Иногда дети вынуждены ходить в школу за несколько километров, и их необразованные родители не поддерживают стремления властей…», - записала в 1934 году во время посещения Пинщины американская путешественница Луиза Арнер Бойд.

От учащихся требовали не только знать польский язык, а ломали мировоззрение, делали из полешука истинного поляка.

«Учительница истории хвалила польское войско. Воспевала храбрость армии в борьбе за возрождение Второй Речи Посполитой и спросила: какое, вы думаете, войско наилучшее в мире? Тогда никто не хотел отвечать, смотрели на меня. Сразу поднял руку и ответил: «казаки!». «Садись глупый русский!», - закричала учительница. До конца учебного года никто из учителей удовлетворительную оценку не поставил, хоть я и старался, а в спорте был самый первый, но… Стал изгоем для администрации и педагогического коллектива», - из воспоминаний пинчука Николая Евсевского.

Сохранял позиции и русский язык, в особенности благодаря волне эмиграции из центральной части России в ходе революционных событий 1917-22 годов. Кстати, пользовались так называемой «царской» орфографией, о чём красноречиво говорят захоронения на православной части кладбища по улице Спокойной.

Пинковичи. Открытый урок в белорусскоязычной школе имени Якуба Коласа, середина 1980-х

Когда на Полесье зазвучала беларуская мова?

Редактор журнала «Гістарычная Брама» Александр Ильин справедливо считает, что корни белоруcскости связаны с пребыванием на Пинщине Якуба Колоса, а также в целом роста национального самосознания в начале ХХ века. Конечно, полностью становление белорусской школы на Полесье произошло после Второй Мировой войны. Впервые в Пинске и регионе появлялись белорусcкоязычные учебные заведения, печатные издания. Уроженцы «страны болот» внесли неоценимый вклад в национальную культуру: Евгения Янищиц, Любовь Тарасюк, Евгений Шатохин…

Вот такой полесский языковой котел. Одна из особенностей Полесья. Колорит, которым может похвастаться далеко не каждый регион.