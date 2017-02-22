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Бастующие слонимские рабочие заставили начальство пойти на переговоры

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  • 22.02.2017, 11:18
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Встречу были вынуждены посетить и представители властей.

После нескольких протестов работников филиала «Слонимского винзавода», открытого акционерного общества «Дятловский ликеро-водочный завод «Алгонь», 21 февраля в конце рабочего дня состоялась встреча работников филиала с директором ОАО Валерием Гузенем. Встречу также посетил заместитель председателя Слонимского райисполкома Владислав Гершгорин, передает «Радыё Рацыя»

Валерий Гузень отметил, что зарплату рабочим уменьшил не он лично, а руководство филиала. Директор отметил, что после присоединения Слонимского винзавода к Дятловского ликеро-водочного завода «Алгонь» возникло много проблем. По словам Валерия Гузеня, особенно их много в слонимском филиале, прежде всего это связано с реализацией продукции, с оборудованием в цехах, с зарплатами, но все эти вопросы, по словам директора, потихоньку будут положительно решаться.

По словам работников филиала «Слонимского винзавода», встреча с директором им понравилось и люди надеются на лучшее.

Напомним, что на прошлой неделе на Слонимском винзаводе бастовали рабочие разливного цеха № 1, которые получили зарплаты на 70-90 рублей меньше, чем раньше. Зарплатой недовольны были также кладовщики, грузчики и водители филиала.


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