После раздачи расчетных счетов работницы «Слонимского винзавода» плакали 5 19.02.2017, 16:40

Фото: onliner.by

Работники на несколько часов остановили работу и не хотели запускать цех.

Работники филиала «Слонимский винзавод» открытого акционерного общества «Дятловский ликероводочный завод «Алгонь» в конце прошлой недели получили квитанции о зарплате и были шокированы.

Зарплата у них по сравнению с прошлыми месяцами уменьшилась на 70-90 рублей.

Об этом «Радыё Рацыя» сообщили работники разливного цеха № 1. По словам работников, они на несколько часов остановили работу и не хотели запускать цех. Ведь на их счета поступили зарплаты около 270 рублей. Многие женщины, когда увидели расчетные квитанции, начали плакать, задавая вопрос директору филиала Андрею Чищене: «Как можно за такие деньги прокормить семью и оплатить коммунальные услуги?»

После беседы с руководителем филиала, цех запустили, но надежды на лучшее работникам филиала «Слонимский винзавод» никто не дал.