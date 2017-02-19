закрыть
19 февраля 2017, воскресенье, 17:11
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

После раздачи расчетных счетов работницы «Слонимского винзавода» плакали

5
  • 19.02.2017, 16:40
Фото: onliner.by

Работники на несколько часов остановили работу и не хотели запускать цех.

Работники филиала «Слонимский винзавод» открытого акционерного общества «Дятловский ликероводочный завод «Алгонь» в конце прошлой недели получили квитанции о зарплате и были шокированы.

Зарплата у них по сравнению с прошлыми месяцами уменьшилась на 70-90 рублей.

Об этом «Радыё Рацыя» сообщили работники разливного цеха № 1. По словам работников, они на несколько часов остановили работу и не хотели запускать цех. Ведь на их счета поступили зарплаты около 270 рублей. Многие женщины, когда увидели расчетные квитанции, начали плакать, задавая вопрос директору филиала Андрею Чищене: «Как можно за такие деньги прокормить семью и оплатить коммунальные услуги?»

После беседы с руководителем филиала, цех запустили, но надежды на лучшее работникам филиала «Слонимский винзавод» никто не дал.


Мнение

Марш достоинства
Марш достоинства Ирина Халип
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным Дмитрий Бондаренко
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй Алесь Чайчыц
Почему я выхожу на протест
Почему я выхожу на протест Евгений Афнагель


Интервью

Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Евгений Криштафович: Москве не удалось продавить крымский сценарий в Эстонии
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»
Юрий Хащеватский: Лукашенко построил себе «бункер»