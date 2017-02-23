Работа украинки стала аватаром Instagram-аккаунта Google 23.02.2017, 22:38

Фото: rma.ee

Пользователи со всего мира восхитились работой украинцев.

На днях у официального Instagram-аккаунта компании Google сменился аватар — теперь на нем буква G, выложенная растениями-суккулентами в необычных бетонных кашпо. Однако мало кто знает, что эта работа создана украинцами.

Кашпо смоделировали при помощи техники параметрических вычислений в украинской архитектурно-производственной компании Plitos, которая специализируется на параметрическом/вычислительном дизайне и архитектуре. Компания работает в области «цифровой архитектуры», где программирование тесно связано с формообразованием и зависит от математических алгоритмов и формул, которые автоматически преобразуют объем, делая его технически и экономически выполнимым. Руководит Plitos Юрий Кайгородцев, сообщает hyser.com.ua.

Что касается растений, то их в необычные горшки высадила Анна Пащенко, основательница бренда Roslynka, который специализируется на растениях-суккулентах и стабилизированных мхах и давно сотрудничает с Plitos. Дизайнеры-архитекторы создают уникальные горшки для ее живых инсталляций.

В этот раз мастерам из Plitos пришла идея выложить из готовых изделий композицию в форме буквы G и опубликовать фото в интернете. Снимки сделали у Анна в мастерской. Также команда сняла процесс создания «Большой G» на видео и опубликовали его в Instagram с хештегами #google и #SuperG, где ее и заметили сотрудники международной компании.

Представители Google написали Анне личное сообщение в Instagram. «Они сказали, что им очень понравилось и попросили прислать несколько фотографий», — рассказала Пащенко. Дальнейшую коммуникацию вели по email. Спустя примерно неделю буква обосноваласьв официальном аккаунте Google, а еще SuperG от украинцев стала его аватаром.

Публикация собрала почти 50 000 лайков и 200 комментариев за два дня. Пользователи со всего мира восхитились работой украинцев, а некоторые интересовались, где можно купить такой горшочек.

Пока ощутимых результатов для бизнеса данный кейс не принес. По словам Анны, после публикации фотографии в аккаунте Google у нее выросла база подписчиков в Instagram, однако на продажи это не повлияло, поскольку она продает только по Украине. Однако не исключает, что теперь будет расширять географию продаж.