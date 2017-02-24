Эстония предложила Литве создать трибунал по преступлениям коммунизма 7 24.02.2017, 13:45

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Инициатива обсуждается Министерствами юстиции двух стран.

Министерство юстиции Литвы получило предложение Министерства юстиции Эстонии начать консультации об учреждении международного трибунала по расследованию преступлений коммунизма.

Как пишет Delfi cо ссылкой на газету Lietuvos zinios, Литва пока только согласует свою позицию относительно создания такого трибунала. Прежний министр юстиции Литвы Юозас Бернатонис вместе с коллегами из Эстонии, Латвии, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии и Грузии в 2015 году на проходившей в Музее оккупации Эстонии конференции, приуроченной ко Дню памяти жертв тоталитарных режимов, одобрил совместное заявление о необходимости создания такого органа.

Профессор Института международного права и права Евросоюза Университета Миколаса Рёмериса Юстинас Жилинскас сказал газете, что создание международного трибунала по расследованию преступлений коммунизма было бы очень символическим актом в плане закрепления исторической памяти, но вряд ли бы помогло реально привлечь к ответственности лиц, осуществлявших коммунистические репрессии, потому что живых таких лиц, во всяком случае, в Литве, практически нет.