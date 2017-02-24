Премьер Албании: Без поддержки США на Балканах не будет мира 24.02.2017, 17:58

Эди Рама

Администрация Трампа не должна игнорировать регион.

Премьер-министр Албании Эди Рама призвал США не забывать о Балканах, ведь это может грозить распространением влияния Российской Федерации на страны полуострова, пишет telegraf.by. Такое мнение политик высказал в интервью The Telegraph.

«Балканы находятся в опасности попадания под российское влияние, если администрация Трампа будет игнорировать регион», - говорится в интервью.

Албанский премьер заверил, что без американской поддержки Балканы уже не будут тем регионом, где господствует мир и сотрудничество.

«Россия заинтересована в распространении своего влияния, и его много в этом регионе», - заявил Рама.

Ранее издание The Telegraph опубликовало расследование, где утверждается, что в 2016 году с одобрения и поддержки Москвы заговорщики в соседней с Албанией Черногории планировали путч и убийство премьер-министра Мило Джукановича.