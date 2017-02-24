закрыть
24 февраля 2017, пятница, 18:55
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Премьер Албании: Без поддержки США на Балканах не будет мира

  • 24.02.2017, 17:58
Эди Рама

Администрация Трампа не должна игнорировать регион.

Премьер-министр Албании Эди Рама призвал США не забывать о Балканах, ведь это может грозить распространением влияния Российской Федерации на страны полуострова, пишет telegraf.by. Такое мнение политик высказал в интервью The Telegraph.

«Балканы находятся в опасности попадания под российское влияние, если администрация Трампа будет игнорировать регион», - говорится в интервью.

Албанский премьер заверил, что без американской поддержки Балканы уже не будут тем регионом, где господствует мир и сотрудничество.

«Россия заинтересована в распространении своего влияния, и его много в этом регионе», - заявил Рама.

Ранее издание The Telegraph опубликовало расследование, где утверждается, что в 2016 году с одобрения и поддержки Москвы заговорщики в соседней с Албанией Черногории планировали путч и убийство премьер-министра Мило Джукановича.


Мнение

Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко
Как мы будем спасать Беларусь после Лукашенко Леонид Злотников
Очередной «хитрый план» Путина сдулся
Очередной «хитрый план» Путина сдулся Дмитрий Орешкин
Как некоторые СМИ провалились на Марше
Как некоторые СМИ провалились на Марше Евгений Афнагель


Интервью

Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию