Минпром с его добром 1 Кирилл Нежданский, «Белгазета»

25.02.2017, 10:41

Кирилл Нежданский

Кризис болезненно ударил по обрабатывающим отраслям промышленности.

Однако белорусская индустрия, как продемонстрировала прошедшая на минувшей неделе коллегия Минпрома, бодрится: сдержанно рапортует о победах, еще более сдержанно признается в поражениях, сочиняет госпрограммы по своему развитию и рассчитывает на господдержку.

16 февраля, накануне коллегии Минпрома, вице-премьер Владимир Семашко поделился с БелТА оптимизмом относительно перспектив белорусской индустрии: «Минпром последние 3 года работает неплохо. У них в прошлом году 104,2% темп роста объема промпроизводства по методике расчета индекса физического объема, по экспорту - 103,2%. Если говорить о результатах января текущего года по сравнению с январем прошлого года, то у них темп роста промпроизводства 113% и 120% - темп роста экспорта. Цифры говорят, что мы начинаем выходить из кризиса». По оценке Семашко, темп роста промпроизводства в РБ в 2016г. составил 99,6%, т.е. оно росло так, что в итоге упало на 0,4%. Виновата Россия, на 5 млн.т урезавшая поставки нефти: «Концерн «Белнефтехим» недодал своей продукции… Если бы «Белнефтехим» имел достаточно нефти, мы бы были где-то на уровне 101,1%».

Общая тональность заявлений Семашко не изменилась с конца 2016г., когда он рапортовал о завершении рецессии, почему-то умолчав, что по логике вещей следом за рецессией наступает депрессия. Но в главном вице-премьер, само собой, прав: вслед за оживлением в промышленности РФ улучшилось и самочувствие отечественной индустрии. Позитивная динамика в промсекторе сохранялась и в январе 2017г. Однако вопреки принятым в Совмине прогностическим оценкам, правомернее говорить об осторожном отталкивании от дна, чем об устойчивом восстановлении докризисных показателей.

О довольно уверенных видах белорусской индустрии на будущее свидетельствует разработанный Минпромом проект госпрограммы развития машиностроительного комплекса на 2017-20гг. По словам министра Виталия Вовка, документ дважды рассмотрен межведомственной комиссией и включен в перечень госпрограмм на 2016-20гг. Под достижение в среднесрочной перспективе устойчивого роста по приоритетным направлениям машиностроения на основе повышения конкурентоспособности промышленники планируют привлечь BYN7,26 млрд., из которых на господдержку приходится BYN301,3 млн. По расчетам Минпрома, это позволит нарастить экспорт и добавленную стоимость соответственно в 1,7 и 1,6 раза.

Семашко не против господдержки машиностроителей, благо аналогичные протекционистские механизмы функционируют в большинстве стран, а кредиты, несмотря на снижение ставки рефинансирования до 16%, пока не по карману (средняя ставка в январе - 19,6%): «Банковские ресурсы пока дороговаты. Так что должна быть какая-то система поддержки со стороны государства. В Беларуси есть система льготирования экспортных поставок, нравится это кому-то или нет». Вице-премьер поставил отрасли задачу восстановления оборотного капитала предприятий, для чего необходимо наращивать добавленную стоимость и рентабельность, увеличившуюся за 2016г. на 1,9%.

Увы, со стратегическим планированием наблюдаются проблемы. Ранее топ-менеджмент отрасли разработал и даже защитил в Минпроме стратегии развития - на 2016-20гг. и на дальнюю перспективу, до 2030г. По признанию Вовка, «первый год реализации стратегий - 2016-й - показал, что большинство их не выполняет. Но никто не откорректировал и не внес изменения в стратегии».

Довольно мажорно прозвучал доклад Вовка о снижении складских запасов и росте экспорта. Но министр честно добавил неизбежную ложку дегтя в бочку отчетности: «Динамика роста экспорта в течение всего года положительная, однако плановый показатель - 107,5% - не выполнен». Вовк объяснил это снижением доли холдинга «БМК» в поставках продукции Минпрома на внешние рынки - с 33% в 2015г. до 25,4% в 2016г.

Задание по экспорту на новые перспективные рынки ($215 млн.), в числе каковых названы Босния и Герцеговина, Исландия, Македония, Норвегия, Сербия, Швейцария, Индонезия и др., Минпром даже перевыполнил - $276,9 млрд. Любопытные изменения, по словам Вовка, претерпело географическое распределение поставок: «Доля России в общем экспорте Минпрома увеличилась в сравнении с предыдущим годом с 54,5% до 59,4%. При этом снизились поставки в страны дальнего зарубежья: удельный вес уменьшился с 35% в 2015г. до 28,1% в 2016г.».

В контексте прошлогодних планов покорения дальних, ближних, больших и малых дуг, а также недавнего вояжа главы государства в Египет и Судан очень тревожно прозвучало следующее признание министра: «В странах дальнего зарубежья интересы белорусских производителей не представлены на должном уровне, не сформирована эффективная система товаропроводящий сети, недостаточно развита дилерская сеть в Африканском, Азиатском регионах и странах Америки».

Семашко признался, что «есть проблемы, определенная дискриминация» на рынке РФ. Эту дискриминацию вице-премьер вскрыл на примере комбайнов «Гомсельмаш»: «Если правильно посчитать, 50-60% там - российское. И металл, и многие комплектующие. До 10 млн. россиян работают на то, чтобы это поставить. А в Минпромторге РФ нам говорят, что это недостаточный уровень, чтобы считаться совместной продукцией». Поэтому если 10 лет назад на Россию приходилось 70% экспорта белорусской техники, то сейчас - чуть меньше 60%. Остается надеяться, что часто гостящий в Москве Семашко, покончив с нефтегазовыми делами, все-таки научит коллег из тамошнего Минпромторга методике правильного подсчета комплектующих.

Кирилл Нежданский, «Белгазета»