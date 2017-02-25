«Оскар-2017»: краткий гид по фаворитам 25.02.2017, 13:40

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Фото: getty images

В ночь с воскресенья на понедельник в Лос-Анджелесе пройдет церемония вручения "Оскаров".

Самый главный приз на церемонии будет объявлен последним - это премия за лучшую кинокартину, передает BBC.

В этом году в этой категории номинированы девять фильмов. Если у вас не было возможности (или желания) все их посмотреть, то ниже вы найдете все, что нужно знать об основных номинантах, что означает, впрочем, что здесь не обойдется без спойлеров.

Во всяком случае, примите кое-что отсюда на вооружение перед тем, как утром в понедельник выходить на работу - а то говорить с коллегами будет не о чем.

"Прибытие" ("Arrival")

Фото: Paramount Pictures

Кто играет и кто режиссер?

Эми Адамс, Джереми Реннер, Форест Уитакер и несколько инопланетян, очень похожих на гигантских осьминогов. Режиссер - Денис Вильнёв.

О чем это?

Об инопланетянах. Погодите, не уходите, это еще не все!

Эми Адамс играет лингвиста Луизу Бэнкс, которую вызывают на подмогу американские военные, чтобы она "перевела", что хотят сказать инопланетяне, приземлившиеся в разных точках планеты.

Но это еще не все: она может предсказывать будущее! Так что ей приходится как-то справляться с тем фактом, что она знает, что ее будущая дочка умрет от рака. Так что - нет, это отнюдь не смех на лужайке.

Что говорят критики?

"Умная, яркая, волнующая фантастика, которая не отпускает тебя с самого первого кадра. "Прибытие" - это один из лучших фильмов года", - написал британский журнал "Total Film" ("Все о кино").

Насколько велики его шансы?

Этот фильм уже набрал целую корзинку разных наград, но он вряд ли получит основной "Оскар".

Кстати. Несмотря на то, что он выдвинут в категории "лучший фильм", Эми Адамс не оказалась среди номинанток на лучшую женскую роль, хотя она была номинирована на BAFTA и "Золотой глобус".

"Ограды" ("Fences")

Фото: Paramount Pictures

Кто играет и кто режиссер?

Виола Дэвис и Дензел Вашингтон играют супругов Роуз и Троя Максонов. Вашингтон также является режиссером фильма, снятого по одноименной пьесе Огаста Уилсона.

О чем это?

Это семейная мелодрама, действие которой происходит в 1950-е годы в Америке. Властный Трой Макстон держит дома все под своим контролем, от чего явно страдают его отношения с сыном Кори.

Это, правда, не значит, что он не любит свою жену Роуз, хотя ее терпение достигает своего предела к середине фильма, когда случается нечто неприятное… (спойлер: он ей изменяет).

Что говорят критики?

"Совсем нечасто игровой фильм сочетает потрясающую актерскую игру с завораживающим диалогом", - пишет Wall Street Journal.

Насколько велики его шансы?

Вашингтон и Дэвис, конечно, оба потрясающи, но фильм не то чтобы очень… кинематографичный. Это явный аутсайдер.

Кстати. Вашингтон и Дэвис не первый раз играют эти роли - они уже побывали Макстонами на Бродвее в 2010 году и получили за свои роли по театральной премии Tony.

"По соображениям совести" ("Hacksaw Ridge")

Фото: SUMMIT

Кто играет и кто режиссер?

Эндрю Гарфилд, Винс Вонн, Хьюго Уивинг и Тереза Палмер исполняют главные роли в этой военной драме, которую снял Мел Гибсон.

О чем это?

Сюжет основан на реальной судьбе врача Дезмонда Досса, который во время Второй Мировой войны пошел на фронт, но отказался взять в руки оружие, во-первых, по соображениям христианской морали, а, во-вторых, из-за своего жестокого отца.

Поначалу главный герой выглядит в армейских рядах белой вороной, но это не мешает ему спасти от гибели 75 человек. Внимание! Фильм довольно жестокий, даже можно сказать, чернушный.

Что говорят критики?

"Благодаря некоторым совершенно потрясающим батальным сценам, Гибсон вновь продемонстрировал свой сногсшибательный режиссерский талант, способный соединить дикие зверства с мучительной нежностью и чувствительностью", - написал журнал Rolling Stone.

Насколько велики его шансы?

Сейчас он на 7-м месте из 9-ти, так что не очень велики.

Кстати. Этот фильм рассматривают как своего рода "возвращение" Мела Гибсона. Тот факт, что он номинирован в категории "лучший режиссер" - знак того, что Голливуд раскрывает перед ним объятия после того, как тот пережил ряд творческих неудач.

"Любой ценой ("Hell or High Water")

Фото: STUDIOCANAL

Кто играет и кто режиссер?

Джефф Бриджес, Бен Фостер и Крис Пайн в главных ролях, режиссер - Дэвид Маккензи.

О чем это?

Бывший преступник (Фостер) и его братец (Пайн) решают ограбить несколько банков, чтобы после смерти матери удержать в своих руках свое семейное ранчо в Техасе. Бриджес играет местного полицейского, расследующего это дело.

Этот фильм называют современным вестерном, хотя его также можно назвать детективным боевиком вперемежку с остроумной комедией или даже мелодрамой, показывающей борьбу двух братьев с государственной машиной.

Что говорят критики?

"Любой ценой" - потрясное кино: это великолепная криминальная драма о братской любви и житейских страхах, показанных на фоне залитого солнцем и обманчиво сонного техасского Запада, который выглядит слишком экзотическим, чтобы быть реальным", - написал международный развлекательный портал Variety.

Насколько велики его шансы?

Он довольно жестокий, но вместе с тем проникновенный, с прекрасными диалогами, хотя стоит заметить, что это совершеннейший аутсайдер. Он был выпущен в прокат в США и в России в августе 2016 года, и в сентябре - в Великобритании, но прошел как бы незамеченным.

Кстати. Продюсеры фильма, которым пришлось во время съемок находиться в дикой жаре в компании гремучих змей, говорят, что условия были невыносимые. Так что искусство все-таки требует жертв…или нет?

"Скрытые фигуры" ("Hidden Figures")

Фото: TWENTIETH CUNTURY FOX

Кто играет и кто режиссер?

Тараджи П. Хенсон, Октавия Спенсер и Жанель Моне играют три главные роли, режиссер - Теодор Мелфи.

О чем это?

Три темнокожие женщины-математика поступают на работу в НАСА во время космической гонки с Советским Союзом в 1960-е гг, бросая вызов существующим расовым и гендерным предубеждениям.

Персонаж Тараджи Хенсон вынуждена пить кофе из специального, выделенного "для черных", кофейника и свой 40-минутный перерыв использовать для того, чтобы добраться до туалета "для черных", который находится на другом конце комплекса НАСА - и это несмотря на то, что она - одна из лучших сотрудниц в своем секторе.

Что говорят критики?

"Скрытые фигуры" - это, с одной стороны, весьма увлекательное кино, с другой - окно в историю, нарушающее сложившуюся тенденцию занудно показывать мужчин-математиков", - написал журнал Time.

Насколько велики его шансы?

Может оказаться неожиданным призером, и уж точно многим это понравится, тем более что фильм оказался вполне кассовым.

Кстати. В США этот фильм стали бесплатно показывать юным девочкам, чтобы вдохновить и заставить их дерзать.

"Ла-Ла Ленд" ("La La Land")

Фото: LIONSGATE

Кто играет и кто режиссер?

Райан Гослинг и Эмма Стоун поют и танцуют, а снял этот мюзикл Дамиен Шазель.

О чем это?

Специально для тех, кто упал с Луны (поскольку шумиха вокруг него была такая, что не узнать про этот фильм ничего было совершенно невозможно): этот музыкальный фильм повествует о том, как непросто выбиться в люди в Голливуде на примере начинающей актрисы Мии и пианиста Себастьяна, мечтающего открыть свой джаз-клуб и играть там настоящий, высококлассный джаз.

Что говорят критики?

"Оригинальный, чуть старомодный, смешной и щемящий душу фильм "Ла-Ла Ленд" - это еще один замечательный мюзикл для тех, кто не любит мюзиклы, который, без сомнения, вызовет широкую улыбку даже у самых закоренелых скептиков", - пишет журнал Empire.

Насколько велики его шансы?

Весьма. Реально - очень-очень велики. Он абсолютный фаворит у букмекеров, к тому же фильм-то о Голливуде, а это вряд ли будет расценено как минус.

Кстати. Некоторые позволили себе дойти до того, что заявили, что вся шумиха вокруг этого фильма выеденного яйца не стоит, но это не помешало ему уже собрать целый ряд наград, причем с триумфом.

"Лев" ("Lion")

Фото: ThE WEINSTEIN COMPANY

Кто играет и кто режиссер?

Санни Павар играет мальчика Сару в детстве, а Дев Патель - в зрелом возрасте. Там также снялись Руни Мара и Николь Кидман. Режиссер - Гарт Дэвис.

О чем это?

Сюжет фильма снят по реальной истории о том, как маленький индийский мальчик в раннем детстве потерял свою настоящую семью и попал в приемную, но не оставил надежды найти своих близких. Ему удается это сделать - многие годы спустя и не без помощи Google Earth.

Что говорят критики?

"Прелесть фильма "Лев" в том, что он допускает возможность существования нескольких семей, нескольких домов и нескольких "я", и исследует то, как это обогащает человека", - написала газета Chicago Tribune.

Насколько велики его шансы?

Дев Патель совершенно очевидно находится в обойме тех, кто выдвинут на получение "Оскара" за лучшую мужскую роль второго плана, но это может никак не сказаться на шансах картины стать "лучшим фильмом".

Кстати. Люди на нем плачут. Причем много. И не только зрители - как Дев Патель, так и Николь Кидман признались, что плакали, когда читали сценарий. Так что если пойдете смотреть, запаситесь носовыми платками.

"Манчестер у моря" ("Manchester by the Sea")

Фото: STUDIOCANAL

Кто играет и кто режиссер?

В главных ролях - Кейси Аффлек и Мишель Уильямс, режиссер - Кеннет Лонерган.

О чем это?

Слесарь Ли Чандлер, которого играет Аффлек, после смерти своего брата вынужден взять под свое крыло своего юного племянника, сына умершего брата. Сам он все еще оплакивает своих собственных детей, погибших при пожаре. Точно можно сказать, что смеяться тут особо не придется.

Что говорят критики?

"Манчестер у моря" - фильм тяжелый и тем не менее дающий надежду; он буквально ошарашивает тебя своей правдивостью, честностью и полным отчаянием", - пишет Los Angeles Times.

Насколько велики его шансы?

Члены Академии в общем и целом любят тяжелые, серьезные фильмы, что объясняет его четвертое по популярности место.

Кстати. Первоначально этот фильм хотели сделать Мэтт Деймон и Джон Красински (снявшийся в американской версии ситкома "Офис"). Деймон должен был сыграть Ли, однако у него оказались другие обязательства, и роль ушла Аффлеку.

"Лунный свет" ("Moonlight")

Фото: ALTITUDE FILM

Кто играет и кто режиссер?

Махершала Али, Наоми Харрис и Жанель Мона - исполнители главных ролей в фильме режиссера Барри Дженкинса.

О чем это?

"Лунный свет" рассматривает историю жизни молодого человека по имени Хирон с трех разных углов: как он выживает в дикой нищете, как пытается совладать со своей матерью-наркоманкой и при этом не обманывать себя относительно собственной сексуальной ориентации.

В подростковом возрасте у него был короткий опыт гомосексуальной связи, но он не может с этим примириться, поскольку живет в чрезвычайно враждебном окружении.

Что говорят критики?

"Это волнующая, крайне важная работа, которая открывает столь необходимый и редко поднимаемый на экране разговор о природе гомосексуальной мужественности", - газета Guardian.

Насколько велики его шансы?

Сейчас он на втором месте по популярности и уже набрал кинофестивальных призов и наград, так что ждите новостей!

Кстати. Наоми Харрис номинирована в категории "лучшая женская роль второго плана", хотя на съемках она была всего три дня!