Данкверт: Мы могли бы «закрыть» Беларусь без всяких разговоров 1 25.02.2017, 15:21

Сергей Данкверт

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что запрета на ввоз в РФ продукции из Беларуси нет.

"Мы не доверяем сертификации, которую делают коллеги. С другой стороны, мы вообще бы "закрыли" страну без всяких разговоров, но учитывая то, что мы союзное государство, то пока приняли меры к Минской области", — ответил глава Россельхознадзора на вопрос журналиста в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

Россельхознадзор с 6 февраля ввел временные ограничения на поставки говядины и говяжьих субпродуктов предприятий из Минской области, заподозрив их в реэкспорте из Украины. Ранее ведомство ввело временные ограничения и дополнительные требования к поставкам с четырех мясоперерабатывающих заводов Беларуси.