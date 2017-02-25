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Данкверт: Мы могли бы «закрыть» Беларусь без всяких разговоров

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  • 25.02.2017, 15:21
Сергей Данкверт

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что запрета на ввоз в РФ продукции из Беларуси нет.

"Мы не доверяем сертификации, которую делают коллеги. С другой стороны, мы вообще бы "закрыли" страну без всяких разговоров, но учитывая то, что мы союзное государство, то пока приняли меры к Минской области", — ответил глава Россельхознадзора на вопрос журналиста в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

Россельхознадзор с 6 февраля ввел временные ограничения на поставки говядины и говяжьих субпродуктов предприятий из Минской области, заподозрив их в реэкспорте из Украины. Ранее ведомство ввело временные ограничения и дополнительные требования к поставкам с четырех мясоперерабатывающих заводов Беларуси.


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