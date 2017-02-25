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БНК объявляет набор волонтеров

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  • 25.02.2017, 18:15
Николай Статкевич

Деятельность Белорусского Национального Конгресса все больше привлекает внимание белорусов.

Об этом один из лидеров оппозиции Николай Статкевич написал в «Фейсбуке».

«Белорусский Национальный Конгресс является объединением общенациональных организаций и региональных коалиций демократических сил. Представители субъектов Конгресса имеют равные права и представительство в его Совете, в котором сейчас работают члены всех демократических партий страны без исключения.

Коалиционное статус БНК и равенство его субъектов позволяет нам быть центром объединения всех демократических сил страны, открытым для присоединения тех организаций, которые пока отказываются от консолидации.

Укрепление БНК и его активная деятельность все больше привлекает внимание общества. Растет число граждан страны, которые ранее не участвовали в общественной деятельности и не входят ни в какие организации, а сейчас выражают желание быть в наших рядах. Особенно этот процесс активизировался после Марша рассерженных белорусов 17 февраля.

Новые сторонники БНК поддерживают требования Марша, но не имеют политического опыта. Им сложно присоединиться к нашей деятельности сразу через членство в одной из демократических партий или организаций. А из-за коалиционного статуса БНК прямое членство в Конгрессе было недопустимым.

Чтобы сохранить коалиционный статус БНК, но дать возможность новым людям присоединиться к нашей деятельности, Совет постановляет:

1. Учредить группы «Волонтеров БНК».

2. Публично объявить набор в группы «волонтеров БНК».

3. Региональным коалициям БНК сформировать региональные группы «Волонтеров БНК» и включить их в состав коалиций в качестве равноправных субъектов.

4. В случае формирования центрального руководящего органа «Волонтеров БНК», включить его представителя в состав нашего Совета.

5. Символикой «Волонтеров БНК» утвердить символику БНК», - написал Николай Статкевич.


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