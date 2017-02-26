«А его хоккей нам на фиг не нужен!» 8 26.02.2017, 15:37

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Фото: tut.by

Каждый из более чем 1500 возмущенных жителей Бобруйска мог высказаться по принципу «свободного микрофона».

Информация о том, что в 12.00 на площади Ленина в Бобруйске 26 февраля пройдет акция за отмену декрета № 3, появилась в соцсетях несколько дней назад.

Примерно за 15 минут до ее начала на площади Ленина уже собралось не менее сотни человек. Люди открыто возмущались декретом № 3, жаловались на отсутствие работы и нормальной зарплаты, которой бы хватало на достойную жизнь, сообщает tut.by.

— Мы за все платим — за медицинское обслуживание, за образование, за детский сад, за коммунальные услуги. И каждый раз правительство выдумывает что-то новое, чтобы вытащить деньги из карманов белорусов. Да сколько можно? — негодовала женщина лет 45, которая пришла на митинг с подругой.

Фото: tut.by

— В моей семье нет тунеядцев, — признался бобруйчанин Анатолий и добавил, что вместо того, чтобы пойти супругой на Масленицу в городской парк, отправился на несанкционированный митинг. — Не до гулянок сейчас, не нужны мне дармовая чарка и шкварка, когда у моих детей нет будущего.

Фото: tut.by

Пока к площади подтягивались неравнодушные горожане, активисты профсоюза РЭП начали сбор подписей за отмену декрета.

— А что это тут происходит? — поинтересовалась женщина в возрасте, держа под руку супруга.

— Вот подписи собираем против декрета № 3.

— Пойдем-пойдем, — попытался вывести ее из толпы спутник. — У нас все и так хорошо.

Фото: tut.by

И услышал в спину гневную реплику, брошенную кем-то из собравшихся:

— Вот когда пенсию у тебя государство отберет, будешь бычки по улице собирать!

Тем временем на ограждение клумбы, которая стала импровизированной сценой, взобрался Виталий Рымашевский и начал митинг.

Фото: tut.by

Лозунги «Жыве Беларусь!» и «Мы народ, мы — сила!» постепенно сменялись призывом к действию.

— Нет декрету номер три, Лукашенко уходи! — вскоре скандировала толпа и выбрасывала вверх сжатые в кулаки руки. — Ганьба! Ганьба! Ганьба!

Фото: tut.by

К этому времени сотни людей плотным кольцом обступили клумбу, и Виталий Рымашевский удовлетворенно отметил:

— Бабруйск традыцыйна лічыцца пасіўным горадам, аднак сення я пераканаўся, што гэта не так!

Его реплика утонула в аплодисментах, после чего участники митинга стали весьма нелицеприятно отзываться о белорусском правительстве:

Фото: tut.by

— Они будут сидеть у нас на горбу всю жизнь, скоро будем платить за воздух! — выкрикнул мужчина сзади.

Кто-то добавил, что видел в толпе первого заместителя горисполкома Олега Ковеля, который сейчас исполняет обязанности задержанного по обвинению в получении взятки мэра Бобруйска Андрея Коваленко.

— Ковель, выходи! — тут же начала скандировать толпа, однако зампред на импровизированной трибуне так и не появился.

Фото: tut.by

Виталий Рымашевский напомнил собравшимся, чему посвящена акция, а затем предложил высказаться всем желающим.

Один за одним к мегафону подходили горожане, которые рассказывали свои истории. Известная в городе своими оппозиционными взглядами пенсионерка Любовь Станкевич сообщила о том, что в 2013 году за приватизацию квартиры, полученной в советские времена, ей насчитали 160 миллионов неденоминированных рублей, выплатить которые она не в состоянии. Мужчина, представившийся инвалидом второй группы, поведал, что его знакомая вынуждена жить на пенсию в 160 рублей, а 22-летний парень-строитель пожаловался на отсутствие работы:

Фото: tut.by

— Ездил в Россию на заработки, «кинули» с деньгами. Я вынужден был еще 2 месяца там работать на другой стройке, чтобы на билет заработать и домой вернуться. А теперь я — тунеядец!

Возле мегафона его сменил пенсионер, который отметил, что лично его декрет никак не коснулся, но страшно за молодых, которые оказались в безвыходном положении:

Фото: tut.by

— Доживут ли наши дети и внуки до пенсии? — вопрошал мужчина.

Постепенно бобруйчане распалялись и начали кричать из толпы о наболевшем. Кто-то возмущался зарплатами чиновников, другие жаловались на то, что не могут за 250 рублей в месяц содержать семью. Работник «Беларусьрезинотехники» заявил, что на предприятии еще полностью не выплачена зарплата за декабрь, но никому до этого нет дела. А вот на строительство ледовых арен у государства деньги находятся.

Фото: tut.by

— А ваш хоккей нам на фиг не нужен! — выкрикнул стоявший неподалеку мужчина.

Митинг на площади прошел без задержаний и провокаций. Среди собравшихся присутствовали сотрудники силовых структур в штатском, которые не препятствовали проведению акции. Она заняла не более 45 минут, и в конце Виталий Римашевский предложил бобруйчанам подписать резолюцию, которая будет передана в горисполком. К этому времени количество людей, собравшихся на площади, составило более 1500 человек. Среди основных требований митингующих — отмена декрета № 3, освобождение от уплаты «налога на тунеядства» всех бобруйчан, что находится в компетенции городских властей, отказ Беларуси от размещения на своей территории российских военных баз, обеспечение жителей страны достойной работой.

Фото: tut.by

Что касается освобождения бобруйчан от уплаты «налога на тунеядство», то этот пункт резолюции носит ультимативный характер. У горисполкома есть всего две недели на выполнение этого требования: 12 марта бобруйчане вновь намерены собраться на митинг, где рассчитывают увидеть представителей горисполкома и получить у них ответы на свои вопросы.