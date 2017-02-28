В Пентагоне разработали план быстрого нанесения поражения ИГИЛ 28.02.2017, 11:19

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Проект может включать наращивание воинского контингента на Ближнем Востоке.

Министерство обороны США в соответствии с указанием президента Дональда Трампа представило Белому дому проект нового плана борьбы против ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) в Сирии и Ираке, сообщил представитель Пентагона Джефф Дэвис, передает www.interfax.by.

Как сообщалось, вскоре после вступления в должность президент поручил Пентагону в 30-дневный срок разработать конкретный план борьбы с террористами в Сирии и Ираке с упором на ускорение процесса их полного уничтожения.

Как проинформировал Д.Дэвис, проект нового плана был представлен министром обороны Джимом Мэттисом Белому дому, он предусматривает «быстрое нанесение поражения ИГИЛ».

«Мы намерены продолжить диалог с военным руководством для совершенствования и развития плана», - отметил представитель ведомства.

Наблюдатели считают, что проект плана может включать в себя предложения по наращиванию воинского контингента США на Ближнем Востоке.

Ранее, характеризуя угрозу со стороны террористических организаций, председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявил:

«Это не только Сирия и Ирак, это трансрегиональная угроза. В данном конкретном случае мы говорим об ИГИЛ, но ведь существуют еще и «Аль-Каида», другие группировки, которые представляют собой трансрегиональную угрозу».

Генерал отметил, что вооруженную борьбу с террористами необходимо сочетать с дипломатическими усилиями.