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Минский психиатр выращивал галлюциногенные грибы

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  • 4.02.2017, 9:25
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Столичные правоохранители задержали пенсионера, выращивавшего запрещенные грибы.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 61-летний мужчина, в прошлом врач-психиатр, у себя дома выращивал псилоцибиновые грибы. Они содержат галлюциногенные (психоделические) вещества, а их выращивание законодательно запрещено. Мужчину задержали сотрудники столичного наркоконтроля.

У себя дома пенсионер организовал настоящую лабораторию, где имелось все необходимое для выращивания грибов. В квартире оперативники обнаружили и изъяли более 115 г сухих грибов, также имелось 15 г марихуаны, трансформатор, компрессор, семена, удобрения.

Мужчина рассказал, что выращивал грибы как для себя, так и для сбыта.

В отношении него сейчас возбуждено дело по ч. 3 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).


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