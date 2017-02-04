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Лучший белорусский биатлонист 80-х работает охранником в магазине

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  • 4.02.2017, 20:39
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Виктор Семенов

Чемпион СССР, победитель и призер первенства планеты и Кубков мира Виктор Семенов рассказал, чем занимается уйдя из спорта.

- Почему вы так рано карьеру закончили?

- После чемпионата мира в 1982 году началось омоложение команды. Я в свои 25 лет — самый сок! — тоже попал под эту разнарядку. Всех перевели на самоподготовку. Так все потихонечку и сошли. В 1985 году, в 28 лет, отправили на тренерскую работу, - рассказывает в интервью sb.by Виктор Семенов.

- В итоге из биатлона вы вообще ушли. Надоело?

- Времена такие были: дрязги, непонятки, Советский Союз развалился... В итоге я удостоверение на стол кинул и ушел, не люблю, когда мной понукают.

- Чем занимались?

- Чем только не занимался. Как говорят сейчас, бизнесом. Болгарскими винами и коньяком торговал, 4 года пиццерией в "Раубичах" руководил, пуховики китайские продавал... В Польше шабашил — в Варшаве гипермаркет строил. Даже барменом работал. Если мозги есть, никогда не пропадешь.

- А сейчас?

- Магазин охраняю. Два дня работаю, два дня дома. Я когда устраиваться пришел, мне говорят: с таким послужным списком и к нам? А что, говорю, делать, жить–то надо. Меня в главный офис хотели определить, там зарплата больше, но отказался — далеко ездить. А магазин прямо возле дома, пешком дойти можно. Удобно.

- Два дня дома — это хорошо. Есть чем себя занять?

- Работы непочатый край! На улице Кольцова у меня дом возле Цнянки. Еще дача в Паперне. Все это требует времени. Такие вот пироги.

- Ну а вообще, своей жизнью довольны?

- В спорте реализовался не полностью, чего уж тут. Тренер сборной СССР Александр Привалов говорил, помню, что Семенов по своему потенциалу был выше Тишки. То есть Александра Тихонова.


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