«Бешеный пес» поправляет Трампа 2 Василий Головнин, «Эхо Москвы»

5.02.2017, 21:23

Новый президент США веселит публику, а его ближайшее окружение проводит реальную политику.

Новый министр обороны США Джеймс Мэттис только что совершил весьма многозначительные, я бы даже сказал сенсационные визиты в Южную Корею и Японию, первые в нынешнем качестве главы Пентагона. Китай, ясное дело, следил за этой поездкой с особым вниманием и уже выразил свое разочарование. «США,— заявил официальный представитель МИД КНР,— должны прекратить ошибочные заявления и не привносить в наш регион факторы нестабильности, которые еще больше осложняют существующие проблемы». Ну, а военные союзы США в регионе китайский дипломат с раздражением назвал «порождением холодной войны».

Так что такого натворил в Токио и Сеуле отставной боевой генерал морской пехоты Мэттис, известный своим пугающим прозвищем «Бешеный пес»? Будете смеяться, но сенсационность его поездки была именно в том, что он провел ее совершенно скучно и традиционно.

Мэттис как будто вообще не слышал того бурного потока пугающих обвинений и угроз, который извергал во время избирательной кампании его нынешний непосредственный начальник, новый президент США Дональд Трамп. Который говорил, что японцы и южные корейцы едут «зайцами» в военном союзе со Штатами и мало платят американцам за свою безопасность. Что США могут вывести оттуда свои если азиатские союзники не раскошелятся. И пусть тогда японцы и южные корейцы защищают себя сами, пусть даже обзаводятся ядерной бомбой – мне мол, наплевать.

Но невозмутимый «Бешеный пес» Мэттис сейчас уведомил союзников, что не надо пугаться и переживать, все и при Трампе будет, как при бабушке Обаме. Он подтвердил прежние американские обязательства, сказал, что военные союзы с Токио и Сеулом нерушимы. Что Вашингтон будет защищать даже находящиеся под японским контролем острова Сэнкаку в Восточно-Китайском море, которые Пекин именует Дяоюйдао и провозглашает своими незаконно оккупированными территориями. Что касается военных расходов, то, как объявил бывший генерал морской пехоты, японская модель финансирования американских баз – вообще пример для подражания. (Еще бы, Токио практически полностью берет на себя все коммунальные расходы военных объектов США на своей территории и покрывает зарплату их местного гражданского персонала).

Короче, все хорошо, о словах Трампа забыто. «Бешеный пес» своим скучным визитом в Азию пока поддержал рассуждения тех, кто уверяет: новый президент США веселит публику, а его ближайшее окружение проводит реальную политику.

Василий Головнин, «Эхо Москвы»