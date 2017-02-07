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В США на автозаправке застрелили 34-летнего минчанина

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  • 7.02.2017, 8:17
  • 11,430
Фото: gofundme.com

В этом году белорус мог получить американское гражданство, к нему собиралась переехать семья — жена и двое маленьких детей.

В США в штате Джорджия на автозаправке застрелили 34-летнего минчанина Виталия Мялика, сообщает «Еврорадио».

Происшествие произошло 3 февраля. Телеканал FOX5 сообщает, что у него возникла ссора с двумя неизвестными в возрасте 18-25 лет. Один из них, афроамериканец, взял из автомобиля винтовку и выстрелил в белоруса. Мужчина скончался на месте. Сейчас полиция разыскивает злоумышленников, которые скрылись с места убийства.

В этом году Мялик мог получить американское гражданство, к нему собиралась переехать семья — жена и двое маленьких детей. Сейчас жена погибшего собирает деньги на визу и перелет в США за телом мужа.


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