Покушение на Зеленского: генерал СВР указал на новых российских агентов 1 8.05.2024, 8:00

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Николай Маломуж

Кого вербует Кремль?

Россия активно пытается вербовать лиц, приближенных к властной верхушке Украины, особенно в Офисе президента Украины. Об этом в эфире «Киев 24» заявил генерал армии в отставке, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

«Их силы и средства нацелены на вербовку агентуры и особенно сотрудники, которые находятся в близком окружении этих лиц. В первую очередь это в Офисе президента может быть в службе Государственной охраны, которая обеспечивает охрану высших должностных лиц», — сказал Маломуж, комментируя разоблачение агентурной сети, которая готовила убийство президента Украины.

По его словам, россияне хотят переманить на свою сторону людей, которые точно знают распорядок дня Владимира Зеленского, гарантируют безопасность главы государства и других высокопоставленных чиновников, а также в курсе его будущих планов.

«Это операция, которая проводится — это уже долгосрочная разработка, которая проводится Службой безопасности вместе с другими спецслужбами Украины. Выявлялись каналы связи, возможные контакты в течение многих лет, еще возможно до войны... Выявлялись связные, выявлялись каналы переговорных процессов, доставки материалов. То есть это большая комплексная оперативная разработка, которая требует очень эффективной работы профессионалов», — подчеркнул Маломуж.

Напомним, 7 мая появилась информация, что контрразведка и следственная группа СБУ сумели разоблачить целую сеть агентов российской ФСБ. Они могли готовиться к попытке убийства президента Украины Владимира Зеленского и других высокопоставленных чиновников. Среди них глава СБУ Василий Малюк и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Позже источники в правоохранительных органах сообщили, что начальника одного из департаментов Управления госохраны полковника Андрея Гука подозревают в сборе и передаче секретной информации об охраняемых лицах иностранным спецслужбам. У него также был доступ к данным о президенте Украины Владимире Зеленском.