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Украина выплатила «Белавиа» компенсацию за возврат самолета

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  • 7.02.2017, 14:07
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Фото: onliner.by

Белорусская авиакомпания урегулировала с украинской стороной вопрос компенсации за принудительный возврат самолета в Киев.

Об этом 7 февраля сообщил БелаПАН генеральный директор белорусской авиакомпании Анатолий Гусаров.

«Найденное решение принято и реализовано. Оно полностью удовлетворяет законодательство Украины и Беларуси. Проблема закрыта. Компенсационный механизм найден», — заявил Гусаров.

Размер компенсации гендиректор не назвал, отметив, что речь идет о той сумме, которая ранее предъявлялась украинской стороне. «Найден вариант компенсации наших затрат при полетах в Украину. Нас это в полной мере удовлетворяет, — отметил Гусаров. — Украинская сторона с полным пониманием сделала эти шаги. Так что тема закрыта».

Напомним, что самолет «Боинг 737-800» (бортовой номер EW-456PA) авиакомпании «Белавиа», выполнявший рейс В2-840 по маршруту Жуляны (Киев) — Минск, 21 октября 2016 года был возвращен в аэропорт вылета по требованию Службы безопасности Украины. На борту находилось 136 пассажиров и шесть членов экипажа. Экипажу было заявлено, что в случае невыполнения команды в воздух будет поднята боевая авиация. В итоге правоохранительные органы Украины сняли с рейса одного подозрительного, по их мнению, пассажира, гражданина Армении. После проверки он был отпущен и улетел в Беларусь следующим рейсом.

Негодование белорусской стороны вызвала угроза перехвата боевой авиацией. МИД Беларуси заявил протест и вручил ноту Украине. Белорусская сторона потребовала возмещения всех финансовых затрат и издержек.


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