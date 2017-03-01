Фотофакт: После ремонта ЖКХ дом стал выглядеть еще хуже 6 1.03.2017, 19:04

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Минской двухэтажке повезло попасть в поле зрения ЖЭС, но не повезло быть «отмарафеченной» им.

Минские двухэтажки, похоже, лишились не только глобального капитального ремонта из-за перспективы сноса, но и локального косметического. По крайней мере, одной из них, расположенной на улице Авангардной, повезло сперва попасть в поле зрения «ЖЭСовцев», но не повезло быть «отмарафеченной» до конца, пишет onliner.by.

Отвалившиеся элементы на фасаде заштукатурили, но получившуюся «мозаику» так и не покрасили. Житель дома недоумевает: зачем вообще нужно было начинать ремонт?

— Вот примерно таким дом был до вмешательства ЖЭСа год назад, — рассказывает форумчанин, живущий на Авангардной, 35.

— ЖЭС решил произвести «локальный ремонт» дома, а по итогу получили страх... Включал он в себя очистку отваливающихся элементов отделки (краска, штукатурка) и последующий их ремонт. На штукатурку почти хватило средств, а вот на краску — увы.... Так и стоит он около года. Соседние дома: один — отремонтировали (начинали также с «локального», но сделали полностью), другой не трогали. Хотя наш дом расположен на углу и самый просматриваемый с дороги, школа через дорогу…

Вот какой он сейчас, после «локального ремонта», сделанного около года назад.

Около года минчанин проходил мимо этой красоты, но недавно его терпение лопнуло.

— Позвонил в ЖЭС узнать, когда они закрасят плоды своих творений. Мне сказали, что и на этот год у них ничего не запланировано по ремонту. Спросил также, для чего они вообще его начинали ремонтировать, ведь он до их вмешательства был в лучшем виде. Ничего толкового ответить не смогли…

— При минусовой температуре такие работы не делаются, — объяснили в ЖЭУ №4 Партизанского района, — в любом случае пока на улице не будет стабильного плюса, никаких работ точно проводить не будем.

К весне и лету планируется точечный ремонт: оштукатуривание и покраска цоколей и фасадов в тех местах, в которых они находятся в неудовлетворительном состоянии.

Бюджетные средства распределяются через КУП ЖКХ Партизанского района. Как только поступит финансирование на этот дом, так и сделаем точечный ремонт.