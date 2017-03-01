После пятилетки Путина 7 Алексей Мельников, «Эхо Москвы»

1.03.2017, 20:06

ФОТО: КОММЕРСАНТ

Пятилетка Путина оставила после себя экономические руины.

Странные, потаённые, многозначительные стуки доносятся из мест заседаний путинского Правительства – идёт закрытое обсуждение будущего — налоговых вопросов (НДС и страховых взносов). Очевидно, главная цель – образ будущего к президентской избирательной кампании В.В. Путина.

Но почему, собственно, Правительство, деятельность которого оплачивается из налогов граждан, должно привязывать свои предложения непременно к 2018 году, фактически исполняя роль предвыборного штаба провально заканчивающего свой срок Президента В.В. Путина? Почему налоговые предложения не должны обсуждаться открыто? Стать известными обществу до того, как они начнут воплощаться?

Между прочим. Будет ли введён в этот будущий налоговый храм под руки «налог на тунеядцев», пока не очень понятно, но некоторые экономические обозреватели полагают, что вопрос решен, — «налогу на тунеядцев» быть после выборов марта 2018 года, несмотря на протестный опыт соседней Беларуси.

Российское начальство хорошо умеет ставить себе в заслугу внешние обстоятельства, например, экономический рост в нашей стране, происходивший в «нулевые» годы по причине роста мировых цен на сырьё. Но это же начальство, в случае снижения цен, сразу же снимает с себя вину за экономические проблемы, списывая их на независящие от него обстоятельства – снижение мировых цен на нефть.

Что не желает делать российское начальство и лично В.В. Путин – отвечать за экономические провалы, случившиеся (если иметь в виду не внешние причины, а политику властей), исключительно по причине создания «капитализма закадычных друзей». Базиса в виде монополизированной экономики «для своих», и адекватной для неё авторитарной политической надстройки, с людьми – винтиками во власти.

Итоги пятилетки Путина отлично видны вот на этих показательных графиках и диаграммах с краткими заголовками-резюме – «путь в рецессию», «люди – главная жертва кризиса», «антиприватизация» (в 2005 году доля «госкомпаний» в ВВП – 35%, в 2015 – 70%), «коррупция не снижается». Между прочим, как говорят, Росстат стал предоставлять обществу несопоставимую статистику – рисуя выгодную для российского начальства картину.

Вот, кстати, к вопросу об альтернативе — удивительная, казалось бы, вещь – только один российский регион не имеет долгов – Сахалинская область. Это – прямое следствие иной, антипутинской экономической политики. Это – прямое следствие доходов от проектов СРП – привет из 90-х.

И что же дальше? Оставить всё, как есть?

Для В.В. Путина и его подчинённых – несомненно.

Но это – стагнация и неизбежный государственный обвал как итог.

Гражданам это нужно? Можно это поменять?

Во всяком случае, можно постараться – не только на выборах Президента России в марте 2018 года, голосуя за кандидата от демократической оппозиции, но и на всех выборах в местные и региональные органы власти, которые проходят в стране. Везде, где есть кандидаты от демократической оппозиции (в обязательной поправкой на разумную программу действий) нужно идти на избирательные участки и мирными, правовыми методами, контролируя выборы, менять власти — голосовать, голосовать, голосовать.

Пятилетка В.В. Путина оставила после себя экономические руины. Нужно распрощаться с ним и его дружеским оркестром миллиардеров. Сделать это на выборах. Дальше без него.

Алексей Мельников, «Эхо Москвы»